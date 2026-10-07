Як економити газ під час готування: які поширені помилки призводять до зайвих витрат

Як правильно користуватися газовою плитою та економити газ / © pexels.com

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Неправильне користування газовою плитою може призводити до зайвих витрат газу. Причому проблема іноді криється у звичайних кухонних звичках — наприклад, у виборі надто великої або, навпаки, маленької конфорки для конкретного посуду.

Про це пише Deccoria.

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Чому полум’я не повинно виходити за межі каструлі

Одна з найпоширеніших помилок — ставити невелику каструлю на велику конфорку, сподіваючись у такий спосіб швидше нагріти їжу. Насправді частина енергії в такому разі витрачається даремно.

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Розмір пальника варто підбирати відповідно до діаметра посуду. Полум’я має нагрівати саме дно каструлі чи сковороди. Якщо воно виходить за його межі та охоплює стінки, частина тепла не використовується для приготування їжі.

Водночас неефективним може бути й використання надто маленької конфорки для великої каструлі. У такому разі посуд нагріватиметься нерівномірно, через що процес приготування може тривати довше.

Ще один простий спосіб ефективніше використовувати тепло — накривати каструлю кришкою. Вона допомагає зменшити втрати тепла і пришвидшити нагрівання.

Максимальний вогонь потрібен не завжди

Після закипання води, соусу або іншої рідини немає потреби постійно підтримувати максимальне полум’я. Після досягнення температури кипіння вогонь можна зменшити, скоротивши таким чином споживання газу.

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У деяких випадках конфорку можна вимкнути за кілька хвилин до завершення приготування. Нагріті каструля або сковорода певний час зберігають тепло, тому їжа продовжує готуватися навіть після вимкнення пальника. Зокрема, цей спосіб можна застосовувати під час приготування макаронів, залишивши їх на певний час у гарячій воді.

Важливим є і стан газової плити. Засохлий жир та пригорілі залишки навколо конфорок можуть перешкоджати нормальній подачі газу та знижувати ефективність нагрівання. Саме тому пальники необхідно регулярно очищати.

Як ще можна скоротити витрати

Для окремих кухонних завдань газову плиту можна замінити іншими приладами. Наприклад, воду можна нагріти в електричному чайнику або мікрохвильовій печі. Під час кип’ятіння води для макаронів каструлю рекомендують додавати сіль та накривати кришкою, щоб пришвидшити нагрівання.

Ще одним варіантом є використання скороварки. Завдяки герметичному закриттю пара залишається всередині посуду, що підвищує тиск і температуру. За таких умов продукти готуються швидше, а в окремих випадках час приготування може скоротитися вдвічі. Скороварку, зокрема, використовують для м’ясних та овочевих страв.

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Не завжди доцільно використовувати духовку для невеликої кількості їжі, оскільки на її нагрівання витрачається значна кількість енергії. Невелику порцію можна розігріти на сковороді або в мікрохвильовій печі.

На споживання газу також впливають тип і технічний стан плити. Різні моделі мають пальники різної потужності, а сучасні пристрої можуть бути оснащені форсунками, які ефективніше спрямовують полум’я.

Окрему увагу необхідно приділяти можливим витокам газу. Вони не лише збільшують його втрати, а й становлять серйозну загрозу для безпеки людей у помешканні.

Нагадаємо, у пошуках тепла люди дедалі частіше вдаються до альтернативних джерел, зокрема використовують газові плити для обігріву приміщень. Раніше ми повідомляли, чи безпечно грітися від газової плити.

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