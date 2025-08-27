Як господині очистити решітку витяжки: дієвий спосіб із харчовою содою

Витяжка / © Pixabay

Реклама

Витяжка на кухні швидко покривається жиром і брудом, що не лише псує її вигляд, а й знижує ефективність роботи. Є простий спосіб повернути техніці чистоту без дорогих засобів — достатньо скористатися харчовою содою та окропом.

Про це пишуть «Добрі новини».

Чому витяжка так швидко забруднюється

Решітки й фільтри витяжки постійно контактують із парами від приготування їжі. Жир осідає на поверхні та поступово перетворюється на щільний липкий шар, який складно відчистити звичайними методами. У результаті техніка працює гірше, а на кухні з’являється неприємний запах.

Реклама

Лайфхак для господинь

Харчова сода відома своєю здатністю розщеплювати жири. У поєднанні з гарячою водою вона проникає в структуру бруду та розм’якшує його. Якщо занурити решітку та фільтри у розчин соди з окропом, навіть застарілі відкладення легко відмиються.

Як працює метод

Для очищення потрібно приготувати розчин: у великій місткості розчинити кілька ложок соди в окропі та занурити туди забруднені деталі. Уже через пів години бруд почне відставати, а якщо забруднення дуже сильне, можна залишити решітку в розчині на кілька годин чи навіть на ніч.

Після замочування деталі слід добре промити під струменем теплої води. Це допоможе змити залишки бруду й соди, щоб після висихання не залишилися білі сліди. Результат — блискуча решітка й фільтр, які виглядають як нові.

Нагадаємо, хоча прибирання не входить до списку улюблених занять більшості людей, регулярне миття підлоги є необхідною частиною догляду за домом.

Реклама

Здавалося б, що складного у тому, щоб взяти відро з водою, намочити швабру та пройтися по кімнатах, але саме тут криється найбільша небезпека: неправильна техніка миття, неправильні інструменти чи банальне недотримання інструкцій можуть не лише зробити прибирання неефективним, а й завдати шкоди вашій підлозі