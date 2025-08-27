ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Як господині очистити решітку витяжки: дієвий спосіб із харчовою содою

Жир і бруд на витяжці знижують її ефективність. Є простий лайфхак, який допоможе швидко впоратись.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Витяжка

Витяжка / © Pixabay

Витяжка на кухні швидко покривається жиром і брудом, що не лише псує її вигляд, а й знижує ефективність роботи. Є простий спосіб повернути техніці чистоту без дорогих засобів — достатньо скористатися харчовою содою та окропом.

Про це пишуть «Добрі новини».

Чому витяжка так швидко забруднюється

Решітки й фільтри витяжки постійно контактують із парами від приготування їжі. Жир осідає на поверхні та поступово перетворюється на щільний липкий шар, який складно відчистити звичайними методами. У результаті техніка працює гірше, а на кухні з’являється неприємний запах.

Лайфхак для господинь

Харчова сода відома своєю здатністю розщеплювати жири. У поєднанні з гарячою водою вона проникає в структуру бруду та розм’якшує його. Якщо занурити решітку та фільтри у розчин соди з окропом, навіть застарілі відкладення легко відмиються.

Як працює метод

Для очищення потрібно приготувати розчин: у великій місткості розчинити кілька ложок соди в окропі та занурити туди забруднені деталі. Уже через пів години бруд почне відставати, а якщо забруднення дуже сильне, можна залишити решітку в розчині на кілька годин чи навіть на ніч.

Після замочування деталі слід добре промити під струменем теплої води. Це допоможе змити залишки бруду й соди, щоб після висихання не залишилися білі сліди. Результат — блискуча решітка й фільтр, які виглядають як нові.

Нагадаємо, хоча прибирання не входить до списку улюблених занять більшості людей, регулярне миття підлоги є необхідною частиною догляду за домом.

Здавалося б, що складного у тому, щоб взяти відро з водою, намочити швабру та пройтися по кімнатах, але саме тут криється найбільша небезпека: неправильна техніка миття, неправильні інструменти чи банальне недотримання інструкцій можуть не лише зробити прибирання неефективним, а й завдати шкоди вашій підлозі

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie