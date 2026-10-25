Як грітися дуйкою, щоб не влаштувати пожежу: головні правила безпеки для тепловентилятора

Тепловентилятор може бути однаково корисним і небезпечним / © Фото з відкритих джерел

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Дуйка, або тепловентилятор, допомагає швидко зігріти окрему кімнату, коли центрального опалення недостатньо або опалювальний сезон ще не розпочався. Проте цей прилад потребує обережного використання: важливо правильно вибрати місце для нього, перевірити електропідключення та не залишати без нагляду.

Про правила безпечного використання тепловентилятора пише Interia.

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Де правильно поставити дуйку

Тепловентилятор потрібно встановлювати на стійкій, рівній і твердій поверхні, яка відповідає вимогам виробника. Не варто ставити його на м’які меблі або килим із довгим ворсом: так можна перекрити повітряні отвори, через що прилад перегріватиметься.

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Важливо також дотримуватися безпечної відстані від легкозаймистих предметів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій радить залишати між обігрівачем і шторами, меблями та іншими такими матеріалами щонайменше 1,5 метра.

Не можна накривати увімкнену дуйку одягом, ковдрами чи іншими тканинами, а також використовувати її для сушіння одягу або взуття. Це перешкоджає нормальній циркуляції повітря та може спричинити перегрівання й займання.

Окремої уваги потребують домівки, де є маленькі діти або домашні тварини. Прилад потрібно розмістити так, щоб його не можна було випадково перекинути, а гарячих елементів не торкалися діти чи тварини.

Чи можна залишати дуйку на ніч

Залишати тепловентилятор увімкненим під час сну або виходу з дому не варто. Якщо пристрій перегріється, перекинеться чи в його електричному ланцюзі виникне несправність, людина може не встигнути вчасно помітити небезпеку.

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Перед сном або виходом із дому прилад потрібно вимкнути та від’єднати від електромережі. Не слід покладатися лише на автоматичне вимкнення в разі перекидання або перегрівання: захисні функції зменшують окремі ризики, але не замінюють нагляду.

Як правильно підключати тепловентилятор

Дуйка споживає значну кількість електроенергії, тому неправильне підключення може створювати додаткове навантаження на електромережу. Найкраще використовувати справну настінну розетку та дотримуватися інструкції виробника.

Не варто підключати тепловентилятор через звичайний подовжувач або трійник, якщо виробник цього не передбачає. Кабель і контакти пристрою можуть перегріватися, особливо якщо одночасно працюють інші потужні електроприлади.

Перед увімкненням перевірте стан шнура, вилки та розетки. Якщо помітні пошкодження, розетка нагрівається, з’являється запах горілого пластику або чути потріскування, користуватися приладом не можна до усунення несправності.

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Також не можна ставити дуйку біля джерел води або використовувати її у вологих приміщеннях, якщо конкретна модель не призначена для таких умов. Для ванної кімнати підходить лише пристрій із відповідним захистом від вологи, який допускає таке використання згідно з інструкцією.

Чи підходить дуйка для постійного опалення

Тепловентилятор призначений насамперед для короткочасного додаткового обігріву. Він швидко нагріває повітря, але тривала робота може помітно збільшити витрати на електроенергію.

Тому використовувати дуйку як основне джерело тепла на весь день не завжди доцільно. Якщо в оселі холодно, варто також усунути протяги, закривати щільні штори ввечері та зберігати тепло за допомогою теплого одягу й ковдр.

Безпечний обігрів оселі: як уникнути пожежі

З настанням холодів у домівках частіше вмикають електрообігрівачі та інші потужні прилади. Однак нехтування інструкціями, несправні кабелі й неправильне використання техніки можуть призвести до перегрівання та пожежі. Особливо уважно потрібно ставитися до пристроїв, які сильно нагріваються або тривалий час працюють без перерв.

Одна з поширених помилок — підключення потужного обладнання через подовжувач, який не розрахований на відповідне навантаження. Під час роботи тепловентиляторів, масляних радіаторів та інших обігрівачів кабель може перегріватися, ізоляція — плавитися, а контакти — пошкоджуватися. Тому такі пристрої слід підключати відповідно до вимог виробника, зазвичай безпосередньо до справної настінної розетки, не перевантажуючи електромережу. Особливо небезпечно одночасно вмикати кілька потужних приладів через один подовжувач.

Зменшити потребу в додатковому обігріві допомагає правильне збереження тепла в оселі. Щілини біля вікон і дверей варто ущільнити, увечері закривати вікна щільними шторами, а на холодну підлогу покласти килими. Зігрітися також допоможуть кілька шарів одягу, теплі шкарпетки й ковдри. Це дає змогу почуватися комфортніше й менше покладатися на додаткові електрообігрівачі.

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