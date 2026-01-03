ТСН у соціальних мережах

Як грітися у −30 за копійки: кидаю це в піч — і дрова горять ефективніше, а сажі в димоході немає

Лише одна проста добавка у вашу піч — і тепло поширюється значно ефективніше. Розкриваємо секретний продукт, який допоможе економити та зробить опалення дровами простішим і зручнішим.

Як отримати більше тепла з печі

Як отримати більше тепла з печі / © pexels.com

Початок опалювального сезону — це не лише підготовка запасу дров, а й знання правильного догляду за пічкою чи каміном. Сажа в димоході — не просто проблема слабкої тяги, а й реальна загроза пожежної безпеки. Щоб дрова горіли ефективніше, а труба залишалася чистою, існує перевірений і простий спосіб — одна маленька добавка у піч.

Мова йде про картопляні шкірки. Цей старий та екологічний метод допомагає боротися із сажею і подовжує час горіння дров. Секрет у крохмалі: під час згоряння він виділяється разом із парою і, піднімаючись димоходом, пом’якшує сажу, полегшуючи її видалення.

Щоб застосувати цей метод, знадобиться приблизно половина відра сухого картопляного лушпиння — занадто вологе може загасити полум’я. Спочатку розтопіть піч звичним способом і дочекайтеся, поки дрова добре розгоряться — картопляне лушпиння починає працювати тільки за високої температури.

Потім висипте лушпиння прямо на розпечені дрова, закрийте дверцята і не відкривайте їх 15–20 хвилин, щоб пара з крохмалем піднялася у димохід і виконала свою роботу. Після завершення процесу простукніть трубу — м’яка сажа відпаде від стінок, і ваш димохід знову стане чистим та безпечним.

