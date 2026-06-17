Як і чим підживити квіти у вазонах та контейнерах у червні: ампельні петунії, вербена, геліхризум цвістимуть ціле літо

Квіти у контейнерах

Реклама

Вирощування квітів у контейнерах та вазонах має свої унікальні особливості, які суттєво відрізняють цей процес від догляду за рослинами у відкритому ґрунті. Навіть якщо під час висадки у горщики було закладено максимально якісний, легкий, структурований та збагачений органікою субстрат, з часом запаси поживних речовин неминуче вичерпуються.

Особливо гостро брак живлення починає відчуватися у другій половині червня, коли коренева система розростається, а самі рослини активно нарощують зелену масу та готуються до масового цвітіння. Якщо вчасно не вжити заходів, листя почне жовтіти, розвиток уповільниться, а бутони стануть дрібними та блідими. Для того щоб ампельні петунії, вербена, геліхризум та інші популярні вазонні культури тішили око яскравими барвами протягом усього сезону, необхідно дотримуватися чіткої системи літнього підживлення.

Найкращі добрива для підживлення квітів у контейнерах

Для підтримки сталого розвитку рослин у замкненому просторі горщика ідеальним рішенням є використання комплексних мінеральних або органо-мінеральних добрив із рівними частинами основних макроелементів. Найкраще обирати формули, де азот, фосфор і калій перебувають у рівних пропорціях (наприклад, класичний мінеральний комплекс «20-20-20» або рідкий органо-мінеральний препарат «Рост-концентрат 5-5-5»). Кожен із цих елементів виконує свою важливу функцію:

Реклама

Азот відповідає за активне нарощування пишної та здорової зеленої маси;

Калій забезпечує формування великої кількості великих, яскравих та стійких бутонів;

Фосфор стимулює зміцнення та розвиток потужної кореневої системи, здатної ефективно вбирати вологу.

Окрім трьох основних компонентів, обране добриво обов’язково має містити комплекс мікроелементів, які запобігають появі хлорозу та підтримують імунітет рослин.

Підвищення родючості ґрунту за допомогою корисних мікроорганізмів

Секретним та надзвичайно ефективним інгредієнтом під час догляду за вазонними квітами є регулярне додавання препаратів на основі ефективних мікроорганізмів (наприклад, «Байкал ЕМ-1»). Проблема закритих горщиків полягає в тому, що частина мінеральних добрив з часом накопичується в субстраті та переходить у важкодоступну, зв’язану форму, яку коріння не може засвоїти самостійно.

Корисні бактерії, потрапляючи в землю, починають активно працювати, вони переробляють ці заблоковані залишки хімічних елементів, повертаючи їх у легкодоступну для квітів форму. Додавання такого консерванту в об’ємі 25–50 мл на 10 літрів води під час приготування робочого розчину не лише оптимізує живлення, а й оздоровлює ґрунт, запобігаючи розвитку патогенної мікрофлори.

Схема приготування розчину для квітів та правила поливу

Класична інструкція до більшості комплексних добрив рекомендує вносити одну столову ложку препарату на 10 літрів води раз на 10–14 днів. Проте досвідчені квітникарі використовують значно м’якшу, але частішу схему, яка не створює стресу для кореневої системи.

Реклама

Для приготування делікатної бакової суміші у велике 10-літрове відро води одночасно додають:

Комплексне добриво — лише половину столової ложки (або одну повну чайну ложку) сухого чи рідкого препарату;

Препарат «Байкал ЕМ-1» — від 25 до 50 мл рідкого концентрату з корисними мікроорганізмами.

Обидва компоненти ретельно перемішують в одному відрі. Отриманий слабкий сумісний розчин добрива та біопрепарату вносять буквально через один полив звичайною водою.

Перед початком процедури важливо провести санітарний догляд — ретельно вичистити та видалити всі сухі, пошкоджені листки та бутони, які вже відцвіли, щоб рослина не витрачала сили на дозрівання насіння і мала охайний вигляд.

У період сильної літньої спеки, коли процеси випаровування та дихання відбуваються прискорено, під кожен великий вазон об’ємом близько 10 літрів необхідно виливати щонайменше 1 літр готового спільного поживного розчину, ретельно стежачи за подальшою реакцією та загальним станом зелених улюбленців.

Реклама

Новини партнерів