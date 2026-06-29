Як і чим треба поливати огірки у спеку, щоб не попалити листя

Яке підживлення найкраще для огірків улітку

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Огірки належать до культур, які найгостріше реагують на спеку та нестачу вологи. Якщо поливати їх неправильно, листя швидко жовтіє, зав’язі обсипаються, а плоди стають гіркими. Саме тому в період літньої спеки важливо не лише збільшити кількість води, а й дотримуватися правильних правил поливу.

Полив лише теплою водою

Найпоширеніша помилка — використання холодної води зі свердловини або водопроводу. Різкий перепад температур викликає у рослин стрес, через що коренева система гірше засвоює поживні речовини.

Для поливу найкраще використовувати воду, яка протягом дня нагрілася в бочці чи іншій ємності. Оптимальна температура становить від +22 до +26 градусів.

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Найкращий час для поливу

У спекотну погоду поливати огірки потрібно або рано-вранці, до того як сонце стане активним, або після заходу сонця.

Денний полив небажаний. Якщо краплі води залишаться на листках під прямими сонячними променями, вони можуть спричинити опіки. Крім того, значна частина вологи швидко випарується, не встигнувши потрапити до коріння.

Поливати потрібно тільки під корінь

Вода має потрапляти безпосередньо в ґрунт біля основи рослини. Не варто спрямовувати струмінь на листя чи стебла.

Щоб земля довше залишалася вологою, після поливу бажано злегка розпушити верхній шар ґрунту або замульчувати грядку скошеною травою, соломою чи перепрілою тирсою. Мульча значно зменшує випаровування води та захищає коріння від перегрівання.

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Чим підживити огірки у спеку

У період активного плодоношення огіркам особливо потрібні калій і мікроелементи. Одним із найкращих натуральних підживлень вважається настій деревної золи.

Для його приготування потрібно:

1 склянку просіяної деревної золи;

10 літрів теплої води.

Суміш настоюють близько доби, періодично перемішуючи. Перед використанням настій ще раз розмішують і виливають приблизно по 0,5–1 літру під кожен кущ після звичайного поливу.

Таке підживлення допомагає зміцнити рослини, покращує смак плодів і стимулює утворення нових зав’язей.

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Корисне органічне підживлення

Ще один ефективний засіб — настій кропиви. Подрібнену кропиву заповнюють приблизно на третину відра, заливають теплою водою та залишають бродити на 5 днів. Перед поливом концентрат розводять у співвідношенні 1:10.

Таке добриво містить багато азоту, калію, магнію та інших мікроелементів, які підтримують активний ріст і тривале плодоношення.

Як часто поливати огірки

Якщо температура повітря перевищує +30 градусів, огірки можуть потребувати щоденного поливу.

У менш спекотні дні достатньо добре зволожувати ґрунт кожні два-три дні. Земля повинна залишатися вологою на глибині приблизно 15-20 сантиметрів, адже саме там розташована основна частина кореневої системи.

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Що не можна робити

Щоб не втратити врожай, варто уникати кількох поширених помилок:

поливати холодною водою;

зволожувати листя під палючим сонцем;

поливати невеликими порціями, змочуючи лише поверхню ґрунту;

допускати повне пересихання землі;

вносити будь-які добрива в сухий ґрунт.

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