Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
2 хв

Як і коли обрізати кущі смородини, щоб наступного року отримати рясний урожай великих ягід

Якщо зробити обрізку смородини правильно і вчасно, вже наступного літа збиратимете багатий урожай солодких та соковитих плодів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли найкраще обрізати смородину

Коли найкраще обрізати смородину / © Фото з відкритих джерел

Смородина росте на кожному українському городі, й не дарма. Адже вона невибаглива у догляді і гарно плодоносить. А для того, щоб смородинові кущі кожного року давали стабільно високий урожай, а ягоди були великими та солодкими, їм необхідна регулярна обрізка. Правильний догляд допоможе омолодити рослину, забезпечити їй хороше освітлення та провітрювання, а головне, стимулюватиме утворення нових плодових гілок.

Коли найкраще обрізати смородину — восени чи навесні

Обрізку можна робити як восени, так і навесні, але кожен період має свої переваги.

  • Осіння обрізка у вересні-жовтні — найоптимальніший варіант. Після збору врожаю кущі ще «живі», але вже не витрачають свої сили на ягоди. У цей час можна спокійно прибрати старі та пошкоджені гілки, сформувати крону й підготувати смородину до зимових холодів.

  • Весняна обрізка у березні-квітні проводиться до початку сокоруху. Це шанс видалити підмерзлі та поламані пагони після зими. Проте весняний варіант обрізання смородинових кущів потребує швидких дій, адже варто запізнитися — і рослина втратить свої сили й урожайність.

Як правильно обрізати смородину

  • Видаляйте старі гілки, яким більше п’яти років, вони практично не плодоносять і лише загущують кущ.

  • Прибирайте слабкі й тонкі пагони, що ростуть усередину чи лежать на землі. Вони не дають хорошого врожаю, а забирають поживні речовини.

  • Залишайте сильні пагони поточного року, саме вони стануть основою майбутнього врожаю.

  • Формуйте кущ поступово. У дорослому кущі має бути приблизно 12-15 гілок різного віку, щоб урожайність була стабільно високою.

  • Не бійтеся різати, смородина добре відновлюється, а своєчасна обрізка лише подовжує рослині життя.

Чому обрізка смородинових кущів така важлива

  • Забезпечує краще освітлення й провітрювання.

  • Запобігає розвитку хвороб та шкідників.

  • Стимулює зростання молодих пагонів, які дають найбільше ягід.

  • Допомагає зберегти розмір і смак плодів.

