Як і коли обрізати кущі смородини, щоб наступного року отримати рясний урожай великих ягід

Коли найкраще обрізати смородину / © Фото з відкритих джерел

Смородина росте на кожному українському городі, й не дарма. Адже вона невибаглива у догляді і гарно плодоносить. А для того, щоб смородинові кущі кожного року давали стабільно високий урожай, а ягоди були великими та солодкими, їм необхідна регулярна обрізка. Правильний догляд допоможе омолодити рослину, забезпечити їй хороше освітлення та провітрювання, а головне, стимулюватиме утворення нових плодових гілок.

Коли найкраще обрізати смородину — восени чи навесні

Обрізку можна робити як восени, так і навесні, але кожен період має свої переваги.

Осіння обрізка у вересні-жовтні — найоптимальніший варіант. Після збору врожаю кущі ще «живі», але вже не витрачають свої сили на ягоди. У цей час можна спокійно прибрати старі та пошкоджені гілки, сформувати крону й підготувати смородину до зимових холодів.

Весняна обрізка у березні-квітні проводиться до початку сокоруху. Це шанс видалити підмерзлі та поламані пагони після зими. Проте весняний варіант обрізання смородинових кущів потребує швидких дій, адже варто запізнитися — і рослина втратить свої сили й урожайність.

Як правильно обрізати смородину

Видаляйте старі гілки, яким більше п’яти років, вони практично не плодоносять і лише загущують кущ.

Прибирайте слабкі й тонкі пагони, що ростуть усередину чи лежать на землі. Вони не дають хорошого врожаю, а забирають поживні речовини.

Залишайте сильні пагони поточного року, саме вони стануть основою майбутнього врожаю.

Формуйте кущ поступово. У дорослому кущі має бути приблизно 12-15 гілок різного віку, щоб урожайність була стабільно високою.

Не бійтеся різати, смородина добре відновлюється, а своєчасна обрізка лише подовжує рослині життя.

Чому обрізка смородинових кущів така важлива