Як і коли сіяти спаржеву квасолю в липні, щоб встигнути зібрати врожай

Квасоля / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Липень — останній місяць, коли ще не пізно висадити спаржеву квасолю. Ця теплолюбна культура має тривалий період вегетації, тому важливо дотриматися оптимальних строків, щоб зібрати врожай до осіннього похолодання.

Про це повідомило видання Zielony Ogrodek.

Більшість сортів спаржевої квасолі достигають протягом 50–70 днів. Саме тому сіяти її варто не пізніше 15 липня — інакше існує ризик, що стручки просто не встигнуть дозріти. Це особливо критично для регіонів із коротким літом.

Реклама

Фахівці радять надавати перевагу ранньостиглим сортам і ретельно підготувати ділянку. Ґрунт має бути легким, добре дренованим і прогрітим щонайменше до +15…+18 градусів. Надлишок вологи в землі може спричинити загнивання насіння ще до появи сходів.

Саджати спаржеву квасолю варто на сонячних відкритих ділянках. Насіння висівають у борозенки на глибину 3–5 см, дотримуючись відстані 5–10 см між зернами і 40–60 см між рядами (залежно від сорту). Після посіву землю потрібно ущільнити й злегка полити.

Щоб збільшити шанси на проростання, у кожну лунку можна покласти по кілька насінин — зайві паростки легко прорідити пізніше.

Якщо дотриматися цих простих рекомендацій, ще є шанс отримати щедрий врожай спаржевої квасолі вже цієї осені.

Реклама

Раніше ми повідомляли про сприятливі дні в місячному посівному календарі на липень 2025 року. Хоча городні роботи в другому літньому місяці вже по-трохи вщухають, все ще є певні культури, які можна висаджувати.