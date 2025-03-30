Як і коли треба мити вікна перед Великоднем, щоб залучити у свій дім щастя й достаток

Коли мити вікна перед Великоднем / © Freepik

Реклама

В народі є чимало прикмет стосовно впливу вікон на щастя та благополуччя. Наприклад, щоб не знати проблем із фінансами, необхідно завжди тримати вікна в чистоті. А якщо вони будуть брудними, то в мешканців такої оселі ніколи не буде достатньої кількості грошей. Споконвіку існувала традиція: наші предки завжди мили вікна саме перед Великоднем, щоб захистити свій дім від злиднів, хвороб та нещасть і залучити багатство.

В який день перед Великоднем треба мити вікна

Четвер — найкращий день для миття вікон. Прибирання в цей день має неабиякий вплив на наше життя. Якщо в четвер помити вікна, дзеркала та підлогу, можна залучити у свій дім щастя й достаток, а також позбутися хвороб і невезіння.

Щоб прибирання було ефективним і принесло максимально якісний результат, можна під час процесу уявляти, як із вашої оселі йдуть біди та безгрошів’я. А натомість приходять злагода, щастя й багатство.

Реклама

Як залучити достаток у своє життя миттям вікон

Для миття вікон треба взяти червону ганчірку. Цей колір захищатиме оселю від нещасть і залучатиме багато грошей.

Вікна найкраще мити сольовим розчином, додайте жменю солі у воду й добре розмішайте. Також киньте у відро кілька монет, вони притягуватимуть багатство, неначе магнітом. А сіль захищатиме дім від негативу та лихого ока.

Після прибирання витягніть монети з води й покладіть їх на підвіконня, воду необхідно вилити під дерево.

Монети не можна прибирати до наступного миття вікон, вони своєю енергією залучатимуть гроші.

Що категорично не можна робити під час миття вікон перед Великоднем

Вагітні жінки не мають мити вікна перед Великоднем, щоб не накликати на себе біди.

Якщо йде дощ, вікна мити не слід, бо можна залишитися без грошей.

Після заходу сонця не варто мити вікна чи займатися прибиранням.

Спочатку необхідно вимити вікна з внутрішнього боку, а потім ззовні, навпаки робити не можна, бо зникне гармонія в домі.