Як і куди наносити парфуми, щоб аромат супроводжував вас весь день

Куди наносити парфуми

Питання стійкості парфумів часто стає ключовим під час вибору аромату. Проте навіть найдорожча парфумована вода може «зникнути» за кілька годин, якщо наносити її неправильно. Фахівці пояснюють: тривалість «звучання» композиції залежить не лише від її складу, а й від типу шкіри, погоди та зон нанесення.

Експерти зібрали головні правила, які допоможуть подовжити життя вашого улюбленого аромату.

Використовуйте точки пульсу

Найефективніший спосіб змусити парфуми «працювати» — наносити їх на ділянки тіла, де кровоносні судини розташовані найближче до шкіри. Засновник Mythologist Studio Майкл Нордстранд пояснює, що аромат розкривається через випаровування, а природне тепло точок пульсу ідеально сприяє цьому процесу.

Найкращі зони для нанесення:

ділянки за вухами;

задня частина шиї;

внутрішній бік зап’ясть;

ключиці та згини ліктів.

Ніколи не тріть зап’ястя одне об одне після нанесення. Тертя руйнує молекули верхніх нот, через що композиція втрачає свою багатогранність і вивітрюється значно швидше.

Нанесення парфумів на волосся та одяг: порятунок у літню спеку

Коли температура повітря зростає, шкіра починає інтенсивніше випаровувати вологу разом із парфумом. У таких умовах варто звернути увагу на його насенення на волосся і текстиль. Волокна тканини не нагріваються так сильно, як людське тіло, тому вони здатні утримувати запах значно довше.

Проте цей метод має свої нюанси.

Потрібно бути обережними з насиченими оліями або темними парфумами, оскільки вони можуть залишити плями. Перед використанням краще протестувати засіб на внутрішньому шві виробу.

Оскільки звичайні парфуми містять спирт, вони можуть пересушувати пасма. Професіонали радять використовувати спеціальні димки (спреї) для волосся. Вони мають полегшену формулу, часто не містять спирту та збагачені вітамінами й оліями для додаткового догляду.

Чому потрібно зволожувати шкіру

Парфумерні експерти одностайні, що на сухій шкірі аромат тримається набагато менше, оскільки молекулам ні за що «зачепитися». Натомість на добре зволоженій поверхні створюється тонка олійна база, яка сповільнює процес випаровування.

Використання зволожувального лосьйону або крему перед нанесенням парфуму дозволяє затримати запах на шкірі на кілька додаткових годин. Це створює надійну основу, на якій ароматний шлейф тримається значно впевненіше.

Вибір зони нанесення парфумів залежить від стилю життя

Вибір місць для нанесення може залежати від вашого стилю життя та одягу.

Якщо ви багато рухаєтеся або активно жестикулюєте, наносьте парфуми на передпліччя — це створить динамічну ароматну хмару навколо вас.

Для особливих подій або побачень фахівці радять обирати зону грудей або задню частину шиї, щоб аромат відчувався під час обіймів.

Якщо ви носите довгі сукні чи спідниці, спробуйте нанести парфум на підколінні згини або на поділ одягу. Під час ходьби повітряні потоки підніматимуть аромат угору, створюючи за вами розкішний і тривалий шлейф.

Роль компонентів парфумів

Варто пам’ятати, що стійкість безпосередньо залежить від парфумерних нот. Найдовше на тілі залишаються амброві, деревні, смолисті та важкі гурманські акорди.

Якщо ж ви віддаєте перевагу легким цитрусовим чи квітковим запахам, які за своєю природою леткі, найкращим рішенням буде мати з собою дорожній формат (travel-size). Це дозволить зручно оновлювати аромат протягом дня, підтримуючи його інтенсивність.

