Як і скільки варити буряк у мікрохвильовій печі в пакеті, щоб він був солодким і ніжним

Як варити буряк в мікрохвильовій печі / © unsplash.com

Реклама

Саме тому цей спосіб дедалі частіше обирають ті, кому потрібен швидкий результат без втрати якості.

Суть у тому, що мікрохвильовка фактично створює ефект мініпароварки. Овоч готується у власному соку, тому природні цукри не «вимиваються», як це відбувається під час варіння у каструлі. Завдяки цьому смак стає більш концентрованим і виражено солодким.

Щоб приготувати буряк у мікрохвильовці в пакеті, достатньо взяти міцний харчовий пакет, зробити в ньому кілька маленьких отворів для пари та покласти туди добре вимиті коренеплоди.

Реклама

Час приготування напряму залежить від розміру буряка. Невеликі плоди зазвичай доходять до готовності за 10–12 хвилин, середні та великі — приблизно за 18–20 хвилин.

Перевага такого способу в тому, що мікрохвилі прогрівають овоч рівномірно зсередини, тому він готується значно швидше, ніж у воді. При цьому зберігається насичений колір, природний аромат і щільна текстура.

Окремий плюс — смак. Під дією високої температури натуральні цукри в буряку частково карамелізуються, завдяки чому він стає помітно солодшим і «глибшим» за смаком.

Щоб отримати ще більш виражений результат, після приготування буряк краще не виймати одразу з пакета. Під час повільного охолодження сік рівномірно розподіляється всередині, і смак стає більш гармонійним.

Реклама

Є ще один лайфгак від кухарів: не варто зрізати хвостик і знімати шкірку перед приготуванням. Це допомагає утримати вологу всередині, завдяки чому буряк залишається соковитим і щільним.

Якщо овоч великий, його можна розрізати навпіл, але тоді час приготування слід трохи скоротити. Головне — не пересушити продукт, інакше він втратить ніжну текстуру.

Після завершення процесу пакет відкривають дуже обережно, адже всередині накопичується гаряча пара. Перевірити готовність просто — ніж має входити в буряк легко, без опору.

Такий спосіб особливо зручний, коли потрібно швидко приготувати буряк для салатів, вінегрету або інших домашніх страв.

Реклама

За підсумком смак виходить ближчим до запеченого, ніж до звичайного вареного буряка. Саме тому багато хто вважає його не тільки зручнішим, а й значно смачнішим варіантом.

Новини партнерів