Як із першого погляду зрозуміти, що вам брешуть: секретний психологічний трюк

У своєму повсякденні ми стикаємося з безліччю ситуацій, де важлива щирість: у стосунках, на роботі, під час ділових переговорів. Брехня може коштувати нам довіри, грошей і навіть безпеки. Психологи стверджують, що навчитися бачити ознаки нещирості може кожен, достатньо просто знати кілька секретів.

Як навчитися розпізнавати брехню з першого погляду: секретний трюк

Найшвидший спосіб «зловити» брехуна — звернути увагу на напрямок його погляду. Коли людина відповідає на запитання щиро, вона зазвичай дивиться вгору вправо або прямо у співрозмовника — таким чином мозок витягує реальні спогади.

А якщо погляд спрямований вліво, вгору чи вниз — це сигнал, що людина конструює вигадку.

Які ще невербальні ознаки брехні