Як із першого погляду зрозуміти, що вам брешуть: секретний психологічний трюк
Такий спосіб допоможе швидко розпізнати брехню з першого погляду і навчить відрізняти правду від маніпуляцій, щоб захиститися від обману.
У своєму повсякденні ми стикаємося з безліччю ситуацій, де важлива щирість: у стосунках, на роботі, під час ділових переговорів. Брехня може коштувати нам довіри, грошей і навіть безпеки. Психологи стверджують, що навчитися бачити ознаки нещирості може кожен, достатньо просто знати кілька секретів.
Як навчитися розпізнавати брехню з першого погляду: секретний трюк
Найшвидший спосіб «зловити» брехуна — звернути увагу на напрямок його погляду. Коли людина відповідає на запитання щиро, вона зазвичай дивиться вгору вправо або прямо у співрозмовника — таким чином мозок витягує реальні спогади.
А якщо погляд спрямований вліво, вгору чи вниз — це сигнал, що людина конструює вигадку.
Які ще невербальні ознаки брехні
Мікроміміка. Навіть досвідчені брехуни не можуть повністю контролювати дрібні рухи обличчя. Швидке здригання кутиків рота чи брів видає нещирість.
Нервові жести. Тремтіння рук, торкання носа чи губ, гра з ґудзиком — підсвідомі ознаки напруги.
Затримка відповіді. Якщо на просте запитання людині потрібна пауза, щоб згадати, це може означати, що вона вигадує відповідь.
Надмірна деталізація. Брехуни часто намагаються переконати співрозмовника зайвими подробицями, щоб їхня історія здавалася правдивою.
Інтонація. Голос може злегка підвищуватися на кінці речення чи ставати монотонним, коли людина намагається приховати емоції.