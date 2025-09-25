Як із першого погляду зрозуміти, що ви подобаєтесь людині: секретний психологічний метод

Як зрозуміти, що ви подобаєтеся людині / © www.freepik.com/free-photo

Кожному з нас цікаво дізнатися, які почуття насправді має до нас інша людина. Чи це лише дружня симпатія, чи щось більше? Психологи запевняють: достатньо одного погляду, щоб зчитати приховані емоції. Існує простий метод, який допомагає розпізнати симпатію навіть тоді, коли людина намагається її приховати.

Секретний психологічний метод: сила погляду

Ключовий сигнал — це очі. Вони рідко обманюють і майже завжди видають справжні емоції. Є кілька особливостей, які варто помітити:

Затримка погляду. Якщо людина довше, ніж зазвичай, дивиться вам у вічі, а потім трохи ніяковіє й відводить погляд — це ознака симпатії.

«Іскра» в очах. Під час зустрічі зі значущою для нас людиною зіниці мимоволі розширюються. Це фізіологічний процес, який неможливо контролювати.

Часте повернення погляду. Навіть у великій компанії очі людини час від часу знову шукають саме вас. Це підсвідоме бажання тримати об’єкт симпатії в полі зору.

Які ще невербальні ознаки свідчать про симпатію

Окрім погляду, є ще кілька підказок:

