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Керування автомобілем може впливати на роботу серця, підтримуючи підвищений пульс через постійну концентрацію та стрес навіть без заторів і різких ситуацій.

Про це пише ScienceAlert.

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Протягом тижня фахівці відстежували пульс 57 молодих офісних працівників із Техасу. За цей час учасники здійснили 973 поїздки. З’ясувалося, що у машині частота серцевих скорочень перевищувала рівень спокою 93,7% часу. Під час інших видів малорухливої діяльності частота серцевих скорочень учасників залишалася вищою за базовий рівень у стані спокою протягом 81% часу спостереження.

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Керівник дослідження професор Іоанніс Павлідіс пояснив це постійним розумовим навантаженням — водієві доводиться безперервно стежити за дорогою та ухвалювати рішення.

Вчені також підрахували, що у людей із підвищеною тривожністю серце за кермом б’ється в середньому на один удар на хвилину частіше. За рік це дає близько 11 тисяч зайвих ударів за півгодинних щоденних поїздок. Чи така особливість впливає на ризик серцевих захворювань, покажуть майбутні довгострокові спостереження.

Нагадаємо, американська судинна хірургиня, докторка Рема Малік, відома своїми практичними порадами у Мережі, виступила із суворим попередженням для водіїв, які ігнорують регулярні зупинки. За її словами, занадто довге сидіння за кермом може призвести до утворення смертельного тромбу.

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