Як харчуватися без світла смачно та корисно: поради від ДСНС

Корисне харчування без світла

Реклама

Тривалі відключення електроенергії суттєво ускладнюють звичний побут і ставлять перед родинами серйозні виклики в приготуванні їжі. Проте фахівці ДСНС України наголошують, що навіть за таких складних умов цілком реально організувати повноцінний, збалансований, смачний та корисний раціон, якщо заздалегідь подбати про стратегічні запаси продуктів та безпечні способи їх обробки.

Зробіть запаси продуктів тривалого зберігання

Передусім варто створити запаси їжі, яка не потребує складного приготування та може тривалий час зберігатися без холодильника, за офіційними рекомендаціями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Реклама

Для підтримання сил та енергії необхідно мати вдома якісні джерела білка, такі як готові м’ясні чи рибні консерви, а також консервовані бобові, зокрема нут або квасолю.

Меню обов’язково варто доповнити корисними жирами: горіхами, насінням, оливковою олією, цілими оливками та консервованою жирною рибою.

До базового продуктового набору належать цільнозернові вироби — хліб, хлібці, лаваш та галетне печиво, які здатні довго зберігатися.

Щоденний раціон доцільно збагачувати квашеними чи консервованими овочевими заготовками, а також тими свіжими овочами і фруктами, які добре лежать без холодильника.

Альтернативні методи приготування каш

Відсутність світла чи газу зовсім не означає відмову від різноманітного й повноцінного харчування. Рятувальники радять обирати для меню крупи та пластівці, які не потребують тривалого варіння на плиті, а готуються завдяки звичайному запарюванню окропом у термосі чи спеціальному посуді, що добре утримує тепло.

Реклама

Для кожної страви та крупи визначено свій чіткий час приготування:

для гречки та булгуру достатньо 20-40 хвилин, причому гречку за бажання можна просто залити водою кімнатної температури навіть на всю ніч;

пшоняна каша буде готовою приблизно за одну годину;

ячна каша потребує від двох до трьох годин настоювання;

вівсяні чи інші пластівці доходять до готовності за 15-20 хвилин в окропі або за 30-60 хвилин у холодній воді чи молоці.

Приготування гарячого супу без плити

Окрім традиційних круп, без використання плити можна легко зварити справжній суп у термосі. Для цього достатньо дрібно нарізати свіжі овочі, додати улюблену крупу разом зі спеціями, залити все окропом безпосередньо в ємності й залишити настоюватися протягом півтори-двох годин.

Поживні страви в одній мисці

В умовах знеструмлення зручно готувати чудові поживні страви без будь-якого варіння. Зокрема, можна створити ситну страву в одній мисці на основі каші, обравши солодкий або солоний варіант. Солона комбінація передбачає використання запареної гречки з додаванням тушкованки чи відварених яєць, свіжої зелені, відварених, свіжих або консервованих овочів, а також хрустких квашених огірків і квашеної капусти. Солодкий варіант складається з улюбленої каші, доповненої соковитими свіжими фруктами чи ягодами, поживними горіхами та натуральним медом.

Рулетики з лаваша для швидкого перекусу

Чудовою альтернативою буденному перекусу стануть рулетики з тонкого лаваша. Для їх приготування можна обрати солоні начинки, поєднавши ніжну шинку зі свіжими овочами або домашній кисломолочний сир із пахучою зеленню та овочами, або ж зробити солодкий варіант, зєднавши кисломолочний сир зі стиглими фруктами.

Реклама

Безпечне використання туристичних пальників

Для того щоб закип’ятити воду, розігріти готову їжу або приготувати прості страви, які потребують мінімальної термічної обробки на вогні (наприклад, макарони, омлет або яєчню), зручно використовувати портативний газовий туристичний пальник.

Проте фахівці закликають суворо дотримуватися правил безпеки, такий пристрій абсолютно не розрахований на довготривале безперервне використання. Посуд для приготування їжі на пальнику обов’язково повинен мати невеликий розмір і відповідати конфорці, щоб повністю виключити ризик перегрівання балона та його можливого вибуху.

Новини партнерів