Як кішки попереджають господарів про наближення великої біди: зверніть увагу на ці 5 ознак

Кішки здавна вважаються містичними тваринами. Багато хто переконаний, що вони мають особливе шосте чуття, яке дозволяє їм передбачати небезпеку ще до того, як її усвідомить людина. Часом саме завдяки таким інстинктам ці пухнасті улюбленці рятували своїх господарів від різної біди, наприклад, пожеж чи стихійних лих. Експерти з поведінки тварин виділяють 5 характерних сигналів від кішок, які означають, що невдовзі може трапитися лихо.

Нервозність і дивна поведінка. Якщо кішка починає метушитися без причини, ховатися по кутках, проявляти тривожність чи навіть тремтіти, варто насторожитися. Іноді це може бути наслідком запахів і шуму, які недоступні людському слуху, але подібні дії тварини часто свідчать про відчуття небезпеки.

Незвична поза чи схованки. Кішка різко лягає на підлогу, тулиться до неї або намагається сховатися під ліжком, і це не завжди проста гра. Така поведінка може бути захисною реакцією на невидиму загрозу, яку відчуває тварина.

Відмова від їжі. Коли ваш улюбленець відмовляється від їжі понад три дні, варто обов’язково звернутися до ветеринара. Якщо зі здоров’ям усе гаразд, причиною може бути внутрішнє відчуття небезпеки.

Дивні та незвичні звуки. Гучне виття, безперервне нявкання чи незнайомі звуки з вуст вашої кішки можуть бути сигналом, що щось не так. Особливо якщо раніше тварина так не поводилася. Це спосіб попередити господарів про загрозу, яка насувається.