Як зробити волосся блискучим / © Фото з відкритих джерел

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Гладке, шовковисте волосся з ефектом дзеркального блиску — один із помітних трендів корейського догляду за собою. Секрет такого результату полягає не в дорогих салонних процедурах і не в надмірній кількості олій, а в правильній послідовності засобів. Особливу увагу кореянки приділяють очищенню шкіри голови, розгладженню кутикули волосся та засобам із контрольованим кислотним рівнем pH.

Як пояснює видання Vogue у матеріалі про корейський догляд за волоссям, один із популярних трюків — використання спеціального оцтового ополіскувача. Він допомагає зменшити пухнастість, зробити пасма гладшими та повернути їм природний блиск. Саме рівна поверхня волосини краще відбиває світло, створюючи ефект дзеркала.

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Корейський секрет блискучого волосся — кислий ополіскувач

Після миття шампунем волосся може залишатися шорстким і неслухняним, особливо якщо вода жорстка або пасма часто піддаються термічному укладанню. Спеціальний кислотний ополіскувач допомагає вирівняти поверхню волосини, зменшити статичну електрику та полегшити розчісування.

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У Кореї популярні готові засоби на основі оцту з додаванням рослинних компонентів — наприклад, зеленого чаю або м’яти. Їхня перевага перед домашніми сумішами полягає в контрольованій концентрації: надто кислий розчин може подразнювати шкіру голови та пересушувати волосся.

Щоб спробувати цей спосіб, достатньо вибрати готовий ополіскувач відповідно до свого типу волосся. Зазвичай його використовують після шампуню, а потім змивають водою згідно з інструкцією. Якщо засіб призначений для нанесення лише на довжину, не варто розподіляти його по шкірі голови.

Як правильно мити волосся, щоб воно блищало вже після першої процедури

Для помітного ефекту важливо не просто додати новий засіб у догляд, а правильно виконати всі етапи миття.

Спочатку очистіть шкіру голови. Нанесіть шампунь на корені, помасажуйте подушечками пальців і ретельно змийте. Якщо на волоссі багато стайлінгу або сухого шампуню, можна повторити очищення.

Нанесіть кислотний ополіскувач. Розподіліть його по вологій довжині або на ділянках, зазначених виробником. Не перевищуйте рекомендований час витримки.

Використайте кондиціонер. Нанесіть його переважно на середину довжини та кінчики, щоб пом’якшити пасма й полегшити розчісування.

Обережно промокніть волосся. Не розтирайте його рушником, адже зайве тертя посилює пухнастість і може пошкоджувати пасма.

Висушіть у правильному напрямку. Використовуйте термозахист, а фен тримайте так, щоб потік повітря рухався від коренів до кінчиків. На завершення можна нанести краплю легкої сироватки на кінці.

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