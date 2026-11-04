Як користуватися туалетом під час відключення води: практична інструкція

Як користуватися унітазом, коли не має води. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

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Через постійні російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі українські міста регулярно стикаються з масованими знеструмленнями. Енергосистема зазнає серйозних випробувань, тому блекаути, аварійні відключення світла та перебої з водопостачанням і теплом стали частиною нашої буденності.

Коли через ворожі обстріли зникає електрика, зупиняються насосні станції, а в кранах зникає вода, звичний побутовий комфорт руйнується в один момент. Одним із найскладніших і найнеприємніших викликів у таких надзвичайних ситуаціях стає вихід з ладу системи каналізації та повна відсутність проточної води для змивання. Проте навіть у найскладніших умовах тривалого блекауту фахівці поділилися інструкцією, як звичайний домашній унітаз за допомогою простих підручних засобів зробити придатним для використання.

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Як користуватися туалетом під час відключення води: детальна інструкція

1. Перекриття водопостачання та спорожнення зливу

Першим кроком у підготовці аварійного туалету є повне припинення подавання води. Запірний вентиль зазвичай розташований безпосередньо за унітазом — його слід повернути за годинниковою стрілкою до упору.

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Перекриваємо воду. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

Після цього потрібно злити воду з бачка, натиснувши на кнопку чи важіль. Оскільки подавання перекрито, бачок більше не наповнюватиметься. Проте на дні самого унітазу залишиться певна кількість води. Повністю позбутися її за допомогою звичайного вантуза навряд чи вдасться — він лише трохи знизить рівень води, чого недостатньо для подальшого встановлення пакетів.

Щоб чаша стала сухою, залишки рідини потрібно прибрати вручну. За наявності електроенергії для цього зручно використати невеликий будівельний пилосос (шоп-вакуум). Якщо ж світла немає, підійде будь-який підручний інструмент: маленька чашка, губка, медична груша чи шприц великого об’єму. Головна мета на цьому етапі — максимально осушити внутрішню поверхню чаші.

2. Захист від каналізаційних газів

Видалення води з чаші створює одну важливу проблему: у звичному режимі саме водяний затвор (гідрозатвор) блокує проникнення неприємних та токсичних каналізаційних газів назад до житла. Після осушення цей захисний бар’єр зникає.

Щоб тимчасово перекрити доступ повітря з труб, можна скористатися простою саморобною заглушкою. Для цього беруть звичайний пластиковий пакет, щільно наповнюють його старими ганчірками чи тканиною та міцно зав’язують міцною мотузкою. Отриманий згорток акуратно утрамбовують у зливний отвір унітазу.

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Порада з безпеки. Зовнішній кінець мотузки обов’язково варто надійно прив’язати до тримача туалетного паперу чи іншого стаціонарного елемента біля унітазу. Це гарантує, що імпровізований затвор випадково не прослизне всередину системи, а після відновлення водопостачання його можна буде легко витягнути назад.

Саморобна заглушка. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

3. Встановлення герметичного мішка для відходів

Коли злив надійно загерметизовано, можна переходити до монтажу приймальної ємності.

Для цього оптимально використовувати міцні біорозкладні пакети місткістю близько 20 літрів.

Пакет повністю заправляється всередину чаші унітазу, а його краї акуратно фіксуються по периметру кераміки за допомогою малярного скотчу. Малярний скотч підходить для цього найкраще: він міцно утримує навантаження, але легко знімається після завершення використання, не залишаючи липких слідів.

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Завершивши фіксацію, кришку унітазу опускають вниз, притискаючи краї пакета.

Закріплення пакету. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

Боротьба з рідиною та неприємними запахами

Для поглинання вологи й нейтралізації запахів під час використання аварійного туалету застосовують спеціальні гелеутворювачі (так званий «пу-гель»). Потрапляючи на рідину, один такий пакетик миттєво зв’язує вологу, перетворюючи її на щільну гелеподібну масу чи навіть порошок. За потреби кількість реагенту можна збільшити залежно від об’єму рідини.

Якщо спеціальних хімічних засобів під рукою немає, чудовою та абсолютно доступною альтернативою стане звичайна тирса, подрібнений папір або інші високоабсорбувальні сипучі матеріали, які ефективно вбирають вологу та стримують поширення запахів.

Нейтралізація відходів. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

Завершення роботи та відновлення системи

Коли мішок заповнюється, сидіння унітазу підіймають, обережно відклеюють захисну стрічку, міцно зав’язують пакет і утилізують його згідно з правилами поводження з побутовими відходами в умовах надзвичайної ситуації. Після цього можна закріпити новий пакет для подальшого користування.

Відновлення системи. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

Щойно централізоване водопостачання та робота каналізації повністю відновлюються, процес повертають до початкового стану, виймають захисний пакет із ганчірками з отвору, відкривають запірний вентиль подавання води — і санвузол знову готовий до стандартного використання.

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