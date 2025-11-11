Як коти попереджають господарів, що в домі з’явилася нечиста сила: народні прикмети

Народні прикмети про кішок / © www.freepik.com/free-photo

Коти здавна вважалися не лише домашніми улюбленцями, а й охоронцями людського житла. Наші пращури були впевнені: якщо в домі поселилася нечиста сила, саме кішка першою це відчує. Її поведінка може стати важливим попередженням про те, що в оселі порушено енергетичний баланс. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Здавна у нове житло спочатку впускали кота, щоб він нейтралізував негативну енергетику. Де тварина засинала, там ставили ліжко чи дитячу колиску, адже вважалося, що кішки відчувають місця сили.

Якщо ж у домі з’являється потойбічна присутність, кіт стає неспокійним:

дивиться в одну точку, наче бачить когось невидимого;

вигинає спину, шипить, стрибає на стіни;

раптово втрачає апетит або стає апатичним.

Так тварина намагається виганяти чужу енергію зі свого простору.

Чому коти можуть страждати

Іноді зла сила чинить опір, і тоді кішка намагається взяти негатив на себе, рятуючи господарів. Через це трапляється, що зовні здорова тварина раптово хворіє або навіть помирає.

Якщо ваш кіт раптом став млявим, нервовим або без причини тікає з дому, це може бути сигналом, що він очищає енергетику оселі, забираючи негатив.

Як допомогти кішці й очистити свій дім від негативу

Щоб підтримати свого пухнастого захисника, слід:

прочитати молитву у кожній кімнаті;

розкласти сушений полин або шавлію — вони очищують простір;

відкрити вікна для оновлення енергії.

Які ще прикмети про кішок та здоров’я людини

Наші предки вірили, що коти здатні вбирати хвороби людини. Якщо тварина часто лягає на певне місце — голову, груди або живіт, це знак, що вона лікує господаря.