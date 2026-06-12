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Питання про те, коли саме потрібно чистити зуби вранці — до сніданку чи після нього — роками залишається предметом дискусій. Багато людей переконані, що логічніше чистити зуби після їжі, щоб видалити залишки продуктів та освіжити подих. Проте сучасні стоматологічні рекомендації свідчать про інше.

Детальні рекомендації від експертів, як правильно і безпечно очистити ротову порожнину зранку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

За даними провідних стоматологічних організацій та фахівців з гігієни ротової порожнини, оптимальним варіантом є чищення зубів саме перед сніданком. Така рекомендація ґрунтується не на звичці, а на особливостях роботи бактерій, слини та зубної емалі.

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Що відбувається у роті під час сну

Поки людина спить, вироблення слини значно знижується. Саме слина є природним захисним механізмом організму, який допомагає нейтралізувати кислоти та стримувати розмноження бактерій. Через зменшення кількості слини вночі бактерії активно накопичуються на поверхні зубів і ясен, утворюючи зубний наліт. Саме цим пояснюється характерний ранковий запах з рота та неприємний присмак після пробудження.

Стоматологи пояснюють: якщо людина спочатку снідає, а вже потім чистить зуби, бактерії разом із залишками їжі отримують додаткове живлення. А це сприяє утворенню кислот та підвищує ризик пошкодження емалі.

Чому стоматологи радять чистити зуби до сніданку:

Видалення бактерій, які накопичилися за ніч

Ранкове чищення дозволяє прибрати значну частину бактеріального нальоту ще до першого прийому їжі. Таким чином зменшується кількість шкідливих мікроорганізмів, які контактують із продуктами харчування.

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Захист емалі фтором

Фторовмісна зубна паста залишає на поверхні зубів тонкий захисний шар. Він допомагає емалі краще протистояти кислотам, які містяться в багатьох продуктах для сніданку — фруктових соках, каві, цитрусових, ягодах або випічці.

Стимуляція вироблення слини

Чищення зубів активізує слинні залози. Після цього організм швидше виробляє слину, яка допомагає нейтралізувати кислотність їжі та природним шляхом очищає ротову порожнину.

Чому небезпечно чистити зуби одразу після сніданку

На перший погляд, така звичка здається правильною. Однак після вживання їжі, особливо кислої, емаль тимчасово стає більш вразливою. До продуктів, які можуть підвищувати кислотність у роті, належать:

апельсиновий та інші фруктові соки;

цитрусові;

кава;

солодка випічка;

газовані напої;

фрукти та ягоди.

Якщо чистити зуби одразу після такого сніданку, щетинки щітки можуть механічно пошкоджувати розм’якшену під дією кислот емаль. При регулярному повторенні це підвищує ризик її поступового стирання та розвитку чутливості зубів.

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Якщо ви все ж звикли чистити зуби після їжі

Фахівці не забороняють цей варіант повністю. Головне правило — не поспішати.

Стоматологи рекомендують:

почекати щонайменше 30 хвилин після сніданку;

після їжі прополоскати рот водою;

за можливості випити склянку води для зниження кислотності;

лише після цього приступати до чищення зубів.

Деякі експерти радять чекати навіть до 60 хвилин після вживання особливо кислих продуктів або напоїв.

Як правильно чистити зуби

Час чищення не менш важливий, ніж сама техніка.

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Стоматологи рекомендують:

Чистити зуби не менше двох хвилин двічі на день.

Використовувати зубну пасту з фтором для зміцнення емалі та профілактики карієсу.

Очищати всі поверхні зубів м’якими круговими рухами без надмірного натискання.

Щодня використовувати зубну нитку або міжзубні йоржики для очищення ділянок, куди не дістає щітка.

Висновок експертів

Сучасні наукові дані та рекомендації стоматологів свідчать: найкращий час для ранкового чищення зубів — до сніданку. Це допомагає видалити бактерії, що накопичилися за ніч, захистити емаль від впливу харчових кислот та підготувати ротову порожнину до прийому їжі. Якщо ж людина віддає перевагу чищенню після сніданку, варто витримати паузу щонайменше 30 хвилин, щоб не пошкодити емаль.

Таким чином, відповідь на популярне питання стоматологів сьогодні однозначна: чистити зуби перед сніданком корисніше для здоров’я зубів та ясен.

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