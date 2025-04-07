- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 281
- Час на прочитання
- 1 хв
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень: залийте гарячою водою один продукт для ефектного результату
Щоб зробити великодні яйця по-справжньому яскравими й креативними, можна використати серветки й харчові барвники.
Про цей простий спосіб фарбування яєць на Великдень розповіли в німецькому YouTube-каналі Schnell und einfach.
Згідно з автором відео, яйця, розфарбовані таким чином, отримують яскравий, привабливий вигляд і створюють святкову атмосферу.
Інгредієнти та необхідні матеріали:
шість яєць;
барвники для їжі різних відтінків;
шість чайних ложок оцту;
шість ватних паличок;
пластикові стаканчики одноразового використання;
паперові серветки;
олія.
Процес фарбування:
Покладіть яйця в каструлю з холодною водою і варіть їх протягом восьми хвилин.
В кожен стакан насипте харчовий барвник і залийте 30 мл гарячої води.
Додайте по одній чайній ложці оцту в кожну чашку.
Добре перемішайте, щоб барвник повністю розчинився. Вставте ватні палички у кожен стакан.
Обгорніть яйця паперовими серветками і зав’яжіть їх ниткою.
Використовуючи ватні палички, нанесіть крапки різних кольорів на серветки, не дотримуючись жодного порядку. Надягніть рукавички та міцно притисніть серветки до яєць.
Залиште яйця на 30 хвилин, щоб фарба висохла, а потім зніміть серветки.
Для додаткового блиску натріть яйця олією, використовуючи ватний диск.
Обов’язково спробуйте цей простий спосіб фарбування. Ви отримаєте дуже яскраві та ефектні яйця.