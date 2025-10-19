ТСН у соціальних мережах

Як легко очистити батареї від пилу — секретний трюк

Регулярне чищення батарей опалення допомагає підтримувати тепловіддачу на високому рівні.

Віра Хмельницька
Відмити батарею іноді непросто

Відмити батарею іноді непросто

Батареї часто стають великим скупчення пилу. Тому їх мити непросто, особливо, всередині. Якщо на батареях накопичується пил і бруд, то ефективність тепловіддачі знижується.

Ідеальний варіант — протирати батареї вологою ганчіркою щотижня, але так виходить далеко не у всіх людей. Якщо ви запустили процес прибирання, то доведеться влаштувати «генеральне».

Існує простий спосіб очистити батарею за кілька хвилин.

Як очистити батареї від пилу

  • Переконайтеся, що батарея холодна або вимкніть її за потреби.

  • Надіньте сміттєвий пакет на нижню частину радіатора. Закріпіть його клейкою стрічкою.

  • Проколіть пакет голкою в кількох місцях — це важливо. В іншому випадку пластик може розплавитися.

  • Візьміть фен та увімкніть максимально можливий потік повітря та подайте його перпендикулярно до верхньої частини радіатора. Завдяки цьому весь пил потраплятиме у пакет.

Раніше ми писали про те, як прочистити будь-яке засмічення в раковині чи ванні. Більше про це читайте у новині.

