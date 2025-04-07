Як легко пофарбувати яйця на Великдень в помаранчевий колір: потрібен один натуральний інгредієнт

Як легко пофарбувати яйця на Великдень в помаранчевий колір / © unsplash.com

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Про деталі розповіли на сайті торгівельної марки “Ясенсвіт”.

У матеріалі порадили застосувати сік моркви, аби надати яйцям ніжного помаранчевого відтінку.

Замість звичайного барвника варто скористатися свіжим морквяним соком. Для глибшого, більш виразного кольору до нього радять додати дві ложки куркуми. Щоб фарба лягла рівномірніше, шкаралупу яєць слід легенько потерти щіткою перед фарбуванням.

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Заздалегідь зварені яйця занурюють у морквяний сік приблизно на 5–6 годин.

У публікації наголосили: натуральні барвники можуть дати навіть кращий ефект, ніж синтетичні, і при цьому виглядають більш органічно.