ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Як легко пофарбувати яйця на Великдень в помаранчевий колір: потрібен один натуральний інгредієнт

Для отримання насиченого помаранчевого кольору яєць у великодньому кошику можна скористатися простим коренеплодом.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як легко пофарбувати яйця на Великдень в помаранчевий колір

Як легко пофарбувати яйця на Великдень в помаранчевий колір / © unsplash.com

Про деталі розповіли на сайті торгівельної марки “Ясенсвіт”.

У матеріалі порадили застосувати сік моркви, аби надати яйцям ніжного помаранчевого відтінку.

Замість звичайного барвника варто скористатися свіжим морквяним соком. Для глибшого, більш виразного кольору до нього радять додати дві ложки куркуми. Щоб фарба лягла рівномірніше, шкаралупу яєць слід легенько потерти щіткою перед фарбуванням.

Заздалегідь зварені яйця занурюють у морквяний сік приблизно на 5–6 годин.

У публікації наголосили: натуральні барвники можуть дати навіть кращий ефект, ніж синтетичні, і при цьому виглядають більш органічно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie