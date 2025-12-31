Як легко позбутися найстійкіших плям: один звичайний продукт з магазину врятує улюблену футболку

Виведення плям з одягу / © pexels.com

Проте існує простий засіб, який справляється майже з будь-яким забрудненням. І професійні клінери давно вже про нього знають.

Йдеться про звичайну газовану воду. Все, що потрібно зробити: залити нею забруднену річ, залишити на 10 хвилин, а потім випрати в пральній машині з порошком, додавши трохи газованої води прямо в барабан. І все!

Навіть біла річ знову стане свіжою та чистою, а плями, які раніше не виводилися, зникнуть без сліду.

Як це працює? У складі солодкої газованої води є ортофосфорна кислота, яка руйнує структуру забруднень, наприклад, жирових плям, і легко видаляє їх з тканини.