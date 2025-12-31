- Дата публікації
Як легко позбутися найстійкіших плям: один звичайний продукт з магазину врятує улюблену футболку
Кожна господиня стикалася з упертими плямами на одязі. Скільки лише способів не пробували — дорога хімія, сода, оцет, перекис водню — а результат нуль: доводилося викидати улюблену річ.
Проте існує простий засіб, який справляється майже з будь-яким забрудненням. І професійні клінери давно вже про нього знають.
Йдеться про звичайну газовану воду. Все, що потрібно зробити: залити нею забруднену річ, залишити на 10 хвилин, а потім випрати в пральній машині з порошком, додавши трохи газованої води прямо в барабан. І все!
Навіть біла річ знову стане свіжою та чистою, а плями, які раніше не виводилися, зникнуть без сліду.
Як це працює? У складі солодкої газованої води є ортофосфорна кислота, яка руйнує структуру забруднень, наприклад, жирових плям, і легко видаляє їх з тканини.