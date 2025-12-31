ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Як легко позбутися найстійкіших плям: один звичайний продукт з магазину врятує улюблену футболку

Кожна господиня стикалася з упертими плямами на одязі. Скільки лише способів не пробували — дорога хімія, сода, оцет, перекис водню — а результат нуль: доводилося викидати улюблену річ.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Виведення плям з одягу

Виведення плям з одягу / © pexels.com

Проте існує простий засіб, який справляється майже з будь-яким забрудненням. І професійні клінери давно вже про нього знають.

Йдеться про звичайну газовану воду. Все, що потрібно зробити: залити нею забруднену річ, залишити на 10 хвилин, а потім випрати в пральній машині з порошком, додавши трохи газованої води прямо в барабан. І все!

Навіть біла річ знову стане свіжою та чистою, а плями, які раніше не виводилися, зникнуть без сліду.

Як це працює? У складі солодкої газованої води є ортофосфорна кислота, яка руйнує структуру забруднень, наприклад, жирових плям, і легко видаляє їх з тканини.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie