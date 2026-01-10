Як легко та безпечно відкрити двері чи замок автомобіля, якщо вони заклинили на морозі

Як відчинити замок авто якщо він заклинив на морозі / © pexels.com

Реклама

Через це двері можуть відкриватися з труднощами, навіть якщо ключ вільно повертається в замку. Найчастіше проблема саме в замерзлих гумових ущільнювачах, а не в самому замку.

Головне правило: не тягніть двері різко, щоб не пошкодити гуму!

Що робити, якщо двері замерзли

Натисніть рукою на двері зовні. Часто це ламає тонкий шар льоду, і двері відчиняються самі. Легенько постукайте пальцями по краю дверей. Це допоможе зрушити і розсипати крижинки. Спробуйте іншу двері. Можливо, вона замерзла менше. Обережно плесніть трохи теплої води на край дверей біля замка. Вода має бути кімнатної температури — не гаряча, щоб не пошкодити лак і скло. Обробіть замок спеціальним розморожувачем або протріть спиртом. Ці засоби ефективно справляються з льодом. Прогрійте ключ теплим повітрям фена або від свічки, а потім вставте в замок. Будьте обережні, щоб не розплавити пластикову ручку ключа.

А ще краще взагалі уникати таких ситуацій: регулярно змащуйте гумові ущільнювачі дверей і замки спеціальною рідиною або графітом — це запобігатиме появі льоду.