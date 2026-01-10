- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Як легко та безпечно відкрити двері чи замок автомобіля, якщо вони заклинили на морозі
Коли на вулиці мороз, вода від дощу чи талого снігу легко потрапляє в щілини дверей і замків автомобіля та замерзає.
Через це двері можуть відкриватися з труднощами, навіть якщо ключ вільно повертається в замку. Найчастіше проблема саме в замерзлих гумових ущільнювачах, а не в самому замку.
Головне правило: не тягніть двері різко, щоб не пошкодити гуму!
Що робити, якщо двері замерзли
Натисніть рукою на двері зовні. Часто це ламає тонкий шар льоду, і двері відчиняються самі.
Легенько постукайте пальцями по краю дверей. Це допоможе зрушити і розсипати крижинки.
Спробуйте іншу двері. Можливо, вона замерзла менше.
Обережно плесніть трохи теплої води на край дверей біля замка. Вода має бути кімнатної температури — не гаряча, щоб не пошкодити лак і скло.
Обробіть замок спеціальним розморожувачем або протріть спиртом. Ці засоби ефективно справляються з льодом.
Прогрійте ключ теплим повітрям фена або від свічки, а потім вставте в замок. Будьте обережні, щоб не розплавити пластикову ручку ключа.
А ще краще взагалі уникати таких ситуацій: регулярно змащуйте гумові ущільнювачі дверей і замки спеціальною рідиною або графітом — це запобігатиме появі льоду.