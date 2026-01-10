ТСН у соціальних мережах

Як легко та безпечно відкрити двері чи замок автомобіля, якщо вони заклинили на морозі

Коли на вулиці мороз, вода від дощу чи талого снігу легко потрапляє в щілини дверей і замків автомобіля та замерзає.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як відчинити замок авто якщо він заклинив на морозі

Як відчинити замок авто якщо він заклинив на морозі / © pexels.com

Через це двері можуть відкриватися з труднощами, навіть якщо ключ вільно повертається в замку. Найчастіше проблема саме в замерзлих гумових ущільнювачах, а не в самому замку.

Головне правило: не тягніть двері різко, щоб не пошкодити гуму!

Що робити, якщо двері замерзли

  1. Натисніть рукою на двері зовні. Часто це ламає тонкий шар льоду, і двері відчиняються самі.

  2. Легенько постукайте пальцями по краю дверей. Це допоможе зрушити і розсипати крижинки.

  3. Спробуйте іншу двері. Можливо, вона замерзла менше.

  4. Обережно плесніть трохи теплої води на край дверей біля замка. Вода має бути кімнатної температури — не гаряча, щоб не пошкодити лак і скло.

  5. Обробіть замок спеціальним розморожувачем або протріть спиртом. Ці засоби ефективно справляються з льодом.

  6. Прогрійте ключ теплим повітрям фена або від свічки, а потім вставте в замок. Будьте обережні, щоб не розплавити пластикову ручку ключа.

А ще краще взагалі уникати таких ситуацій: регулярно змащуйте гумові ущільнювачі дверей і замки спеціальною рідиною або графітом — це запобігатиме появі льоду.

