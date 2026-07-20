Як легко та ефективно почистити праску від нагару, накипу в домашніх умовах

Як почистити праску

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Праска є одним із найнеобхідніших побутових приладів, проте з часом вона неминуче забруднюється. Всередині резервуара накопичується накип через використання жорсткої води, а на підошві з’являється нагар від контакту з тканинами або синтетичними волокнами. Ці забруднення не лише погіршують якість прасування, але й можуть зіпсувати ваш одяг, залишаючи на ньому плями. На щастя, існують прості та безпечні методи, що допоможуть повернути вашій прасці ідеальний стан без використання дорогої побутової хімії.

Як почистити праску від накипу зсередини

Накип — головний ворог системи відпарювання праски. Якщо з отворів підошви вилітають білі пластівці або пара подається нерівномірно, час проводити процедуру очищення. Одним із найефективніших засобів для цього є лимонна кислота.

Для чищення знадобиться 500 мл окропу та 1,5 столові ложки лимонної кислоти.

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Покрокова інструкція:

Розчиніть лимонну кислоту в окропі та ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів. Налийте отриманий розчин у резервуар праски. Попередньо розігрійте праску, після чого переверніть її вертикально (процедуру краще проводити над мийкою або тазом). Увімкніть функцію подачі пари (режим максимального відпарювання) і дайте воді повністю випаруватися. Разом із парою виходитимуть частинки накипу та бруду.

Цей метод дозволяє ефективно прочистити навіть забиті отвори на носику праски. Після випаровування розчину промийте резервуар чистою водою, заливши її та випустивши пару ще раз, щоб видалити залишки кислоти.

Як очистити підошву праски від нагару

Зовнішня частина праски потребує обережного догляду, особливо якщо має антипригарне покриття. Зубна паста — це м’який абразив, який ідеально підходить для видалення нагару, не дряпаючи метал.

Щоб швидко очистити підошву праски від нагару знадобляться звичайна зубна паста (бажано без кольорових гранул), стара зубна щітка, м’яка губка та тепла вода.

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Покрокова інструкція:

Поки підошва праски ще злегка тепла (не гаряча!), рівномірно нанесіть зубну пасту на забруднені ділянки. За допомогою зубної щітки обережно потріть місця з нагаром, приділяючи особливу увагу отворам для пари. Залиште пасту на кілька хвилин, щоб вона розчинила залишки бруду. За допомогою вологої губки ретельно змийте зубну пасту з поверхні. Слідкуйте, щоб залишки засобу не потрапили всередину отворів для пари. Насухо протріть підошву чистою тканиною.

Правила догляду та профілактика забруднень праски

Для забезпечення тривалої служби праски та мінімізації потреби в її глибокому очищенні необхідно дотримуватися комплексу профілактичних заходів. Систематичний догляд дозволяє підтримувати прилад в ідеальному стані та гарантує легке прасування речей без ризику їх пошкодження.

Використання води належної якості є ключовим фактором запобігання утворенню внутрішнього накипу. Для відпарювання рекомендується застосовувати виключно дистильовану, ретельно фільтровану або спеціальну демінералізовану воду, оскільки звичайна вода з-під крана містить домішки, що осідають на стінках резервуара. Окрім того, обов’язковим правилом є зливання залишків рідини з резервуара відразу після кожного сеансу прасування, щоб запобігти застою та розвитку бактерій або відкладень усередині системи.

Правильне налаштування температури відіграє вирішальну роль у збереженні чистоти підошви праски. Часті випадки прасування на надмірно високих температурах, особливо при обробці синтетичних чи делікатних тканин, є головною причиною утворення стійкого нагару, який згодом важко видалити. Ретельний вибір температурного режиму відповідно до типу тканини дозволяє уникнути оплавлення волокон та прилипання сторонніх часток до металевої поверхні приладу.

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Фінальним етапом правильного використання є очищення підошви після завершення роботи. Поки поверхня праски ще залишається ледь теплою, її слід протерти м’якою ганчіркою. Це дозволяє вчасно видалити ледь помітні забруднення та залишки ворсу, не даючи їм перетворитися на застарілий нагар. Дотримання цих простих, але регулярних дій допомагає зберегти підошву гладенькою, що значно полегшує процес ковзання по тканині та продовжує загальний термін експлуатації техніки.

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