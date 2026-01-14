Як легко відмити шторку для душу та килимок: експертка поділилася дієвим методом

Фото ілюстративне / © Getty Images

Реклама

Бруд у ванній кімнаті часто накопичується там, де ми його найменше очікуємо: на шторах та килимках, які щодня поглинають залишки мила й вологи. Без регулярного догляду ці речі перетворюються на розсадник бактерій та вкриваються слизьким нальотом, що робить вихід із душу небезпечним.

Про це пише Daily Express.

Ці речі занадто великі або незручної форми, тому вони можуть не поміститися у пральну машину.

Реклама

Навіть, тоді коли ви їх перете — вони можуть зім’ятися або ж із них капатиме вода по всьому будинку.

Експертка з прибирання із Mira Showers Керрі Хейл, поділилася простим способом як можна освіжити душові штори та килимки і запобігти появі плісняви. Для цього вам знадобиться харчова сода.

«Якщо вашу шторку для душу не можна прати в пральній машині або ви хочете точково почистити кілька ділянок, які потребують догляду, ви можете випрати її вручну. Змочіть чисту ганчірку з мікрофібри та посипте її шаром харчової соди. Згодом протріть цією ганчіркою Використовуйте всю штору, зосереджуючись на видаленні основного бруду та забруднень. Плями, що в’їлися плями залиште на потім», — розповіла Керрі.

Харчова сода — це м’який абразив, який легко видаляє липкий мильний наліт, не пошкоджуючи пластик, вініл чи тканину. Вона ефективно вбирає вологу, усуваючи плісняву та стійкий запах вогкості в матеріалах.

Реклама

Використання цього натурального засобу — бюджетний спосіб підтримувати чистоту штор та килимків, захищаючи їх від грибка та неприємних ароматів.

Як почистити шторки та килимки для душу за допомогою соди

Спочатку добре струсіть шторку для душу або килимок, а потім розкладіть його на рівній поверхні.

Посипте їх щедрим шаром харчової соди та залиште на десять хвилин. Далі обережно потріть килимок або штору ганчіркою з мікрофібри.

Реклама

Згодом добре промийте штори або килимок теплою водою та повісьте сушитися на повітрі.

Для видалення стійких темних плям вам необхідно розпилити звичайний оцет на ділянку із забрудненням після того, як харчова сода осяде. Реакція між цими двома інгредієнтами допоможе видалити плями.

Ваші килимки для душу або шторки виглядатимуть набагато краще та не матимуть плісняви, якщо ви будете швидко чистити їх принаймні раз на місяць.

Раніше ТСН.ua писав про те, як швидко та економно висушити одяг взимку. За словами експерта, оптимальним рішенням є використання осушувача повітря. який забирає зайву вологу з приміщення, що значно пришвидшує процес сушіння білизни.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.