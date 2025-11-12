- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
Як легко висушити вологий льох свічкою: перевірений спосіб зберегти урожай до літа
Волога в льосі може призвести до псування та гниття овочевих запасів. Тому перед тим, як закладати врожай на зберігання, приміщення потрібно ретельно висушити.
Але як це зробити без спеціального обладнання? Пропонуємо скористатися перевіреним лайфгаком, яким користуються агрономи.
Для сушіння льоху знадобиться лише звичайна свічка. Цей метод використовували ще наші дідусі і бабусі, тож він повністю перевірений практикою. Плюс у тому, що застосовувати його можна, не виносячи всі запаси з льоху. Принцип роботи простий: покращення циркуляції повітря та посилення тяги у вентиляційній трубі.
Щоб висушити льох:
Підпалити довгий паперовий гніт біля основи вентиляційної труби.
Коли він прогорить, поставити під вентиляційне отвір свічку у скляній ємності.
В результаті повітря у трубі прогріється, а тяга посилиться.
Якщо у льосі є електрика, замість свічки можна використати потужний вентилятор. Обидва способи надійні та ефективні, і допоможуть зберегти врожай сухим і свіжим до літа.