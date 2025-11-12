ТСН у соціальних мережах

Як легко висушити вологий льох свічкою: перевірений спосіб зберегти урожай до літа

Волога в льосі може призвести до псування та гниття овочевих запасів. Тому перед тим, як закладати врожай на зберігання, приміщення потрібно ретельно висушити.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зробити сирий льох сухим

Як зробити сирий льох сухим / © Pixabay

Але як це зробити без спеціального обладнання? Пропонуємо скористатися перевіреним лайфгаком, яким користуються агрономи.

Для сушіння льоху знадобиться лише звичайна свічка. Цей метод використовували ще наші дідусі і бабусі, тож він повністю перевірений практикою. Плюс у тому, що застосовувати його можна, не виносячи всі запаси з льоху. Принцип роботи простий: покращення циркуляції повітря та посилення тяги у вентиляційній трубі.

Щоб висушити льох:

  1. Підпалити довгий паперовий гніт біля основи вентиляційної труби.

  2. Коли він прогорить, поставити під вентиляційне отвір свічку у скляній ємності.

  3. В результаті повітря у трубі прогріється, а тяга посилиться.

Якщо у льосі є електрика, замість свічки можна використати потужний вентилятор. Обидва способи надійні та ефективні, і допоможуть зберегти врожай сухим і свіжим до літа.

