Як легко висушити вологий льох свічкою: перевірений спосіб зберегти урожай до літа

Як зробити сирий льох сухим / © Pixabay

Реклама

Але як це зробити без спеціального обладнання? Пропонуємо скористатися перевіреним лайфгаком, яким користуються агрономи.

Для сушіння льоху знадобиться лише звичайна свічка. Цей метод використовували ще наші дідусі і бабусі, тож він повністю перевірений практикою. Плюс у тому, що застосовувати його можна, не виносячи всі запаси з льоху. Принцип роботи простий: покращення циркуляції повітря та посилення тяги у вентиляційній трубі.

Щоб висушити льох:

Реклама

Підпалити довгий паперовий гніт біля основи вентиляційної труби. Коли він прогорить, поставити під вентиляційне отвір свічку у скляній ємності. В результаті повітря у трубі прогріється, а тяга посилиться.

Якщо у льосі є електрика, замість свічки можна використати потужний вентилятор. Обидва способи надійні та ефективні, і допоможуть зберегти врожай сухим і свіжим до літа.