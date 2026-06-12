Як легко вивести плями від косметики та поту з одягу: дієві поради експертки

Прання / © pexels.com

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З настанням тепла світлий одяг часто страждає від слідів поту, дезодоранту та макіяжу. Проте врятувати улюблені речі можна за допомогою простих засобів, які є на кожній кухні. Експертка з прибирання поділилася дієвими лайфхаками.

Про це пише Daily Mail.

Від слідів тонального крему на комірцях до жовтих плям під пахвами на улюбленому топі — ці повсякденні забруднення можуть швидко зіпсувати одяг, якщо їх не усунути вчасно. Проте експертка з прибирання 47-річна Ліндсі Кромбі стверджує, що більшість плям можна вивести, використовуючи прості засоби, які вже є у вашій кухонній шафці.

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«Літній одяг, як правило, світліший, яскравіший і делікатніший. Але за допомогою кількох простих хитрощів більшість слідів від макіяжу та дезодоранту можна видалити ще до того, як вони встигнуть зіпсувати ваше улюблене вбрання», — каже Кромбі.

Експертка наголосила, що під час оброблення плям швидкість має вирішальне значення.

«Найбільша помилка, яку роблять люди, — це занадто довге очікування. Чим довше пляма залишається на тканині, особливо в теплу погоду, тим більше шансів, що вона стане стійкою. Швидка реакція — це завжди ваш найкращий захист», — пояснила вона.

Як позбутися плям від макіяжу

Кожна жінка знає, як легко забруднити одяг косметикою. Тональний крем, бронзер або консилер часто залишають плями на масляній основі, що означає необхідність їх розщеплення перед пранням.

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«Мій улюблений засіб — міцелярна вода. Вона розроблена для розчинення макіяжу на шкірі, тому чудово працює і на тканині», — зазначає експертка.

Достатньо обережно промокнути пляму, нанести міцелярну воду та прополоскати річ перед пранням. Якщо міцелярної води немає, підійде звичайна рідина для миття посуду. Завдяки здатності розщеплювати жир вона ефективно видаляє залишки макіяжу з одягу.

Сліди від помади та туші для вій

Помада містить олії, віск і пігменти, що робить її однією з найскладніших плям. Кромбі категорично не радить терти такі забруднення.

«Викличуть лише подальше розповсюдження плями. Не піддавайтеся спокусі терти», — попередила вона. Найкращий метод — акуратно нанести невелику кількість рідини для миття посуду, втерти її в тканину та прополоскати перед пранням.

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Водостійка туш також міцно прилипає до волокон тканини. З нею впорається невелика кількість міцелярної води, нанесена на чисту тканину. Кромбі радить лише легко промокувати пляму, а не терти її.

Сліди від дезодоранту

Це одне з найпоширеніших літніх розчарувань, проте вирішується проблема за лічені секунди.

«Якщо ви щойно одягли топ і помітили слід від дезодоранту, не панікуйте. Часто достатньо просто потерти тканину саму об себе, щоб зняти залишки засобу», — пояснює фахівчиня.

Для стійкіших слідів варто використати вологу серветку з мікрофібри або невелику кількість білого оцту.

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Жовті плями під пахвами

Пожовтіння в зоні пахв зазвичай викликане реакцією між потом та інгредієнтами антиперспірантів. Хоча вони здаються нездоланними, їх легко вивести за допомогою пасти з харчової соди.

Рецепт Кромбі простий: змішайте дві столові ложки харчової соди з достатньою кількістю води до утворення пасти. Нанесіть суміш на пляму, залиште на 30 хвилин, а потім виперіть як зазвичай. Для видалення найбільш стійких жовтих плям можна додати білий оцет, який допоможе розщепити бруд.

Головні правила догляду за літнім одягом

Обробляйте плями одразу, щойно вони з’явилися.

Завжди промокуйте забруднення, а не тріть їх.

Починайте виведення плям з використання прохолодної води.

Ніколи не сушіть річ у сушильній машині, доки не переконаєтеся, що пляма повністю зникла.

Тримайте вдома білий оцет, харчову соду та рідину для миття посуду для швидкого реагування.

Завжди тестуйте засоби для виведення плям на непомітній ділянці тканини.

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