Як легко змінити колір гортензії на блакитний чи рожевий: ефективні методи, перевірені часом

Як змінити колір гортензії / © Unsplash

Реклама

Гортензія — одна з небагатьох рослин, яка дозволяє експериментувати з кольором своїх квітів без селекції чи пересаджування. Залежно від кислотності ґрунту її суцвіття можуть набувати різних відтінків: від ніжно-блакитного до насиченого рожевого. І це не фантастика, а результат взаємодії ґрунту з мінералами, якими можна підживлювати квітку. Розповідаємо, посилаючись на ресурс VSN, як змінити колір гортензії та яке підживлення для цього потрібне.

Як зробити гортензію блакитною чи синьою

Щоб отримати блакитні відтінки, ґрунт має бути кислим.

Необхідно уникати вапна, крейди й доломітового борошна, бо ці речовини знижують кислотність землі.

Раз на місяць варто підживлювати ґрунт сульфатом алюмінію, він природно підвищує кислотність і сприяє появі синіх відтінків.

Оцтовий розчин. Можна розчинити 50 мл столового оцту в 10 л води та полити гортензію під корінь.

Необхідно мульчувати ґрунт навколо квітів тирсою, хвоєю чи низинним торфом.

Треба підгодовувати гортензію добривами з високим умістом калію.

Завдяки такому догляду білі та рожеві квіти поступово набудуть блакитного чи навіть яскраво-синього кольору.

Як зробити гортензію рожевою чи червоною

Для отримання теплих рожево-червоних відтінків треба, навпаки, нейтралізувати кислотність ґрунту.

Реклама

Додайте доломітове борошно або вапно, ці речовини поступово підвищують рівень pH ґрунту.

Використовуйте для підживлення гортензій перепрілий компост і перегній. Свіжі органічні залишки не можна застосовувати.

Також підійдуть добрива з умістом калію, кальцію й азоту.

Не слід мульчувати торфом чи хвоєю, вони закислюють ґрунт, краще брати солому.