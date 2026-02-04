Як менше платити за опалення: ця проста маніпуляція з радіатором заощадить ваші кошти

Батарея / © Фото з відкритих джерел

Використання звичайного фена для волосся може вдвічі пришвидшити нагрівання кімнати та знизити витрати на електроенергію. Британські експерти з прибирання зазначають, що наприкінці зими ефективність радіаторів падає через накопичення всередині пилу та ворсу, які блокують потік теплого повітря. Очищення приладу зсередини дозволяє теплу вільно циркулювати приміщенням замість того, щоб затримуватися в металевому корпусі.

Метод став популярним після публікації в групі професійних прибиральниць у Facebook, де користувачі підтвердили ефективність цього способу. Проблема полягає в тому, що за місяці роботи радіатори втягують дрібні волокна з повітря, створюючи всередині шар пуху.

Оскільки пилосос не може дістатися до важкодоступних ребер, а розбирати пристрій занадто складно, фен стає ідеальним інструментом для виштовхування бруду потужним потоком повітря. Процедура очищення потребує мінімальних зусиль і підготовки.

Спершу необхідно вимкнути опалення та дати батареям повністю охолонути. На підлогу під радіатор треба покласти вологий рушник — він затримає пил, який вилітатиме знизу. Фен потрібно налаштувати на найнижчу температуру або режим холодного повітря, щоб не пошкодити фарбу або пластикові деталі приладу.

Спрямовуючи сопло фена в отвори верхньої решітки, потрібно повільно рухатися вздовж усього радіатора. Після того, як пил припинить випадати на рушник, залишки бруду навколо можна прибрати пилососом.

Фахівці наголошують, що така проста маніпуляція не лише зробить дім затишнішим у найхолодніший місяць року, а й запобіжить зайвим витратам через неефективну роботу опалювальної системи.

