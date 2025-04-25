Як можна отримати дуже великий урожай картоплі: хитрощі городників зі стажем, які не потребують хімії

Як можна отримати дуже великий урожай картоплі / © Pixabay

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Хто з нас не відчував розчарування, коли замість бажаного великого бульби картоплі знаходили лише маленькі плоди? Досвідчені садівники давно зрозуміли, що картопля — це примхлива культура, і щоб вона порадувала щедрим урожаєм, потрібно ретельно підготуватись заздалегідь. Успіх криється в дрібницях.

Не всі бульби дадуть однаковий урожай

Перша порада: не поспішайте купувати перший сорт з ринку, що потрапив на очі. Перш ніж вибрати, уважно досліджуйте варіанти, які справді підходять для вашого регіону, з урахуванням кліматичних умов, вологості та типу ґрунтів. У північних областях добре ростуть середньостиглі та ранні сорти, стійкі до холодів, такі як “Галла” чи “Слов’янка”. А на півдні віддавайте перевагу сортам, стійким до посухи та з коротким періодом вегетації. Вибір таких сортів, адаптованих до ваших умов, не тільки забезпечить їм виживання, але й подарує щедрий врожай.

Не забувайте пророщувати

Наступна порада: не висаджуйте холодні, інертні бульби. За 3-4 тижні до посадки розкладіть їх у ящиках, поставте на світло і тримайте в теплому приміщенні. Так вони пустять короткі, товсті паростки — не бліді та тонкі, як павутиння, а темно-зелені і міцні. Така картопля розпочне свій розвиток з великою перевагою і буде швидше рости.

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Чим більше паростків, тим більше буде кущів

Ще один секрет гарного врожаю — це розрізання бульб, особливо якщо вони великі й мають багато вічок. Поділіть бульбу на дві частини так, щоб у кожній було по 2-3 здорові паростки. Але не саджайте ці частини просто в землю, адже це знижує шанси на успішне вкорінення. Найкраще перед посадкою обваляти їх у попелі. Це не лише знезаражує місце розрізу, а й дає потужний стимул для росту, оскільки калій і фосфор в попелі активують розвиток кореневої системи.

Для максимального ефекту посипте попелом і самі борозенки перед садінням картоплі. Це допоможе знизити кислотність ґрунту та зменшити активність шкідників.

Створіть “ковдру” для картоплі

Коли з’являться перші паростки, не забувайте про мульчування. Сухе сіно стане не тільки захистом для бульб, але й допоможе уникнути перегріву, росту бур’янів та втрати вологи. Під такою природною ковдрою картопля росте швидше, ґрунт зберігає вологу, а корисні мікроорганізми активно розмножуються.