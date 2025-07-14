Як можна почистити старі чавунні батареї за лічені хвилини: хитрий трюк, який допоможе дістатися до всіх щілин

Як можна почистити старі чавунні батареї / © pixabay.com

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Найчастіше для миття чавунних батарей користуються звичайною ганчіркою, проте вона дуже погано відмиває бруд, а ще після процедури надзвичайно сильно болять руки. В підсумку, більшість людей вирішує кинути цю справу, так і не довівши її до кінця.

Втім, існує набагато простіший спосіб очищення чавунних батарей. Для цього потрібно взяти дві старі або непотрібні зубні щітки та з’єднати їх гумкою для волосся. Виходить такий собі саморобний пристрій, за допомогою якого можна легко та швидко відчистити внутрішні пластини радіатора навіть від застарілого бруду.

Після цього не забудьте скористатися ще пилососом. Спочатку зніміть насадку та вставте замість неї у трубу шматок пергаменту. Засуньте його вглиб радіатора, включіть і зможете прибрати весь пил. Наприкінці побризкайте мильною водою зі звичайного пульверизатора.

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Як бачите, відмити стару чавунну батарею від бруду цілком реально. Саморобний пристрій не потребує особливих витрат, але дуже дієво очищає всю поверхню радіатора.