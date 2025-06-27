Як можна посмажити яйце в мікрохвильовці без сковорідки: цікавий лайфгак

Яе посмажити яйця в мікрохвильовці

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Яйця завжди були справжньою «паличкою-спомагалочкою» для швидкого перекусу чи повноцінного сніданку. Ми любимо їх у будь-якому вигляді — варені, пашот, омлети чи смажені. Ця техніка смаження яйця дозволяє отримати ніжний білок та текучий жовток, уникаючи водночас поширених проблем, таких як «сопливий» білок, «гумовий» жовток чи підгоріла скоринка.

Смажимо яйце в мікрохвильовій печі

Цей інноваційний спосіб приготування смаженого яйця вимагає мінімуму зусиль та посуду, що робить його ідеальним для зайнятих ранків або швидкого перекусу без подальшої мороки з миттям.

Вам знадобиться:

1 чайна ложка олії

1 паперова тарілка (для основи)

1 яйце

Ще одна паперова тарілка (для використання як «кришки»)

Як готувати:

Налийте чайну ложку олії на першу паперову тарілку і рівномірно розподіліть її по поверхні. Акуратно розбийте яйце просто на змащену тарілку. Накрийте яйце зверху другою паперовою тарілкою, яка виконуватиме роль кришки. Відправте всю конструкцію в мікрохвильову піч рівно на 40 секунд.

І це все. Після закінчення часу ви дістанете ідеально приготоване смажене яйце.

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Цей вірусний лайфгак із мікрохвильовою піччю — справжній подарунок для тих, хто цінує час і зручність. Він ідеально підходить для зайнятого ранку або коли раптово захотілося швидко перекусити, не обтяжуючи себе миттям посуду. Спробуйте — і, можливо, це стане вашим новим улюбленим способом приготування смажених яєць.