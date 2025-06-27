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Як можна посмажити яйце в мікрохвильовці без сковорідки: цікавий лайфгак
Як ідеально посмажити яйце за 40 секунд без сковорідки.
Яйця завжди були справжньою «паличкою-спомагалочкою» для швидкого перекусу чи повноцінного сніданку. Ми любимо їх у будь-якому вигляді — варені, пашот, омлети чи смажені. Ця техніка смаження яйця дозволяє отримати ніжний білок та текучий жовток, уникаючи водночас поширених проблем, таких як «сопливий» білок, «гумовий» жовток чи підгоріла скоринка.
Смажимо яйце в мікрохвильовій печі
Цей інноваційний спосіб приготування смаженого яйця вимагає мінімуму зусиль та посуду, що робить його ідеальним для зайнятих ранків або швидкого перекусу без подальшої мороки з миттям.
Вам знадобиться:
1 чайна ложка олії
1 паперова тарілка (для основи)
1 яйце
Ще одна паперова тарілка (для використання як «кришки»)
Як готувати:
Налийте чайну ложку олії на першу паперову тарілку і рівномірно розподіліть її по поверхні.
Акуратно розбийте яйце просто на змащену тарілку.
Накрийте яйце зверху другою паперовою тарілкою, яка виконуватиме роль кришки.
Відправте всю конструкцію в мікрохвильову піч рівно на 40 секунд.
І це все. Після закінчення часу ви дістанете ідеально приготоване смажене яйце.
Цей вірусний лайфгак із мікрохвильовою піччю — справжній подарунок для тих, хто цінує час і зручність. Він ідеально підходить для зайнятого ранку або коли раптово захотілося швидко перекусити, не обтяжуючи себе миттям посуду. Спробуйте — і, можливо, це стане вашим новим улюбленим способом приготування смажених яєць.