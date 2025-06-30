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Як можна пришвидшити дозрівання томатів на грядці чи після збирання: зробіть так — і будете насолоджуватися овочами раніше
Помідори можуть довго залишатися зеленими на кущах, але так хочеться пошвидше насолодитися літніми вітамінами. Для цього існують певні хитрощі, про які знають досвідчені городники.
Щоб помідори швидше почервоніли, насамперед, необхідно обмежити їхнє поливання. Особливо це необхідно зробити в другій половині літа. Через надлишок вологи може зростати зелена маса, а тому всі сили рослина віддає їй. На дозрівання плодів у неї просто не залишається енергії.
Також обов’язково прищипніть верхівки кущів. Ця проста дія змусить помідори зосередитися на формуванні та дозріванні плодів, а не на зростанні догори.
Важливо видаляти те листя, яке затінює плоди. Чим більше світла отримуватимуть томати, тим швидше вони почервоніють.
Ще одна важлива хитрість, яка допоможе у дозріванні зелених помідорів, якщо ви вже вирвали їх з грядки. Покладіть їх на зберігання поряд з червоними плодами. Стиглі томати виділяють етилен. Це природний газ, який пришвидшує дозрівання деяких продуктів.
Серед досвідчених городників існує цікавий трюк, який полягає у легенькому проколюванні плодоніжок помідорів зубочисткою. Також можна злегка підрізати корінь рослини лопатою. Культура отримає невеликий стрес, який стимулюватиме дозрівання.