Як правильно пришвидшити дозрівання помідорів / © Pixabay

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Щоб помідори швидше почервоніли, насамперед, необхідно обмежити їхнє поливання. Особливо це необхідно зробити в другій половині літа. Через надлишок вологи може зростати зелена маса, а тому всі сили рослина віддає їй. На дозрівання плодів у неї просто не залишається енергії.

Також обов’язково прищипніть верхівки кущів. Ця проста дія змусить помідори зосередитися на формуванні та дозріванні плодів, а не на зростанні догори.

Важливо видаляти те листя, яке затінює плоди. Чим більше світла отримуватимуть томати, тим швидше вони почервоніють.

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Ще одна важлива хитрість, яка допоможе у дозріванні зелених помідорів, якщо ви вже вирвали їх з грядки. Покладіть їх на зберігання поряд з червоними плодами. Стиглі томати виділяють етилен. Це природний газ, який пришвидшує дозрівання деяких продуктів.

Серед досвідчених городників існує цікавий трюк, який полягає у легенькому проколюванні плодоніжок помідорів зубочисткою. Також можна злегка підрізати корінь рослини лопатою. Культура отримає невеликий стрес, який стимулюватиме дозрівання.