Як ми несвідомо шкодимо собі: лікарі назвали звички, що скорочують життя на роки

Лікарі назвали звички, що скорочують життя на роки

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На тривалість нашого життя впливають дрібні щоденні звички, проте деякі з них, які здаються невинними, насправді можуть шкодити здоров’ю. Експерти з довголіття доктор Мішель Йоргенсен та доктор Вілл Хаас розповіли про звички, які непомітно скорочують наше життя.

Про це пише Daily Mail.

Звички, які саботують ваше здоров’я

За словами доктора Йоргенсен, різке зменшення солі в раціоні може бути шкідливим, оскільки натрій необхідний для нормальної роботи серця та мозку. Вона назвала ще кілька звичок, які здаються невинними, але є небезпечними:

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Надмірне вживання антацидів. Це призводить до дефіциту поживних речовин і проблем з кістками.

Заміна повноцінних прийомів їжі соками. Соки з високим вмістом цукру без клітковини спричиняють різкі стрибки інсуліну, що прискорює старіння.

Дихання ротом уві сні. Це небезпечно, оскільки порушує постачання кисню до мозку і може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Хропіння також є ознакою кисневого голодування мозку.

Ігнорування нальоту на язику. Білий наліт може містити бактерії та грибки, що призводить до хронічних інфекцій і проблем з кишківником.

Використання фторовмісної зубної пасти. Фтор є нейротоксином і може пошкодити щитовидну залозу.

Нехтування кровоточивістю ясен. Це може бути ознакою серйозних проблем, що ведуть до хвороб серця, інсульту та деменції.

Доктор Хаас додав до списку наступні звички:

Сидіння після щільного прийому їжі. Це погіршує регуляцію рівня цукру в крові.

Перегляд телевізора перед сном. Синє світло порушує вироблення мелатоніну, що погіршує якість сну.

Використання звичайних дезодорантів. Хімічні речовини, такі як алюміній та парабени, можуть порушувати гормональний баланс.

Носіння взуття в приміщенні. Це заносить у дім токсини, які потім поглинаються через шкіру.

Нагадаємо, якщо ви стверджуєте, що у вас не вистачає часу на фізичні вправи, варто запам’ятати: лише чотири з половиною хвилини інтенсивної фізичної активності щодня може бути достатньо, щоб значно знизити ризик захворювання на рак.