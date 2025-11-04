ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Як миттєво прибрати фарбу з тканини: два прості та дешеві засоби, що розчиняють навіть давні плями

Якщо ви випадково присіли на свіжопофарбовану лавку й вже у відчаї думаєте, що улюбленим джинсам настав кінець, не поспішайте їх викидати.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як вивести фарбу з одягу

Як вивести фарбу з одягу / © unsplash.com

Існує простий і дієвий лайфгак, який дозволяє вивести навіть засохлу та глибоко в’їдену фарбу з тканини.

Щойно помітили пляму фарби — дійте так:

  1. Нанесіть на ватний диск трохи рослинної олії та ретельно протріть забруднення, добре просякнувши тканину.

  2. Візьміть інший диск і змочіть його очищеним бензином. Акуратно пройдіться по плямі ще раз, але без надмірних зусиль, щоб не знебарвити джинсову тканину.

  3. Коли фарба розчиниться, на матеріалі може залишитися слід від бензину. Просто виперіть річ у пральній машині — і запах, і жирні розводи зникнуть.

Ось і все — ваші джинси знову виглядають чистими та свіжими, наче на них ніколи й не потрапляла їдка фарба.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie