Як миттєво прибрати фарбу з тканини: два прості та дешеві засоби, що розчиняють навіть давні плями

Як вивести фарбу з одягу / © unsplash.com

Існує простий і дієвий лайфгак, який дозволяє вивести навіть засохлу та глибоко в’їдену фарбу з тканини.

Щойно помітили пляму фарби — дійте так:

Нанесіть на ватний диск трохи рослинної олії та ретельно протріть забруднення, добре просякнувши тканину. Візьміть інший диск і змочіть його очищеним бензином. Акуратно пройдіться по плямі ще раз, але без надмірних зусиль, щоб не знебарвити джинсову тканину. Коли фарба розчиниться, на матеріалі може залишитися слід від бензину. Просто виперіть річ у пральній машині — і запах, і жирні розводи зникнуть.

Ось і все — ваші джинси знову виглядають чистими та свіжими, наче на них ніколи й не потрапляла їдка фарба.