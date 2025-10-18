Як мити підлогу, щоб вона залишалася чистою довше: рецепт від експерта

Чиста підлога / © Credits

Підтримувати чистоту підлоги в оселі — непросте завдання, особливо коли у будинку є діти чи домашні тварини. Щоденні плями, сліди, волосся та пил швидко роблять покриття тьмяним, навіть після ретельного миття. Проте фахівець із підлогових покриттів та керівник компанії Sprung Річард Маккей розповів про просту двокомпонентну суміш, яка допомагає підтримувати свіжість підлоги довше.

Про це повідомило видання Express.

За словами експерта, для цього не потрібні дорогі засоби — достатньо звичайного кондиціонера для тканин. Його слід додати у теплу воду, якою ви зазвичай миєте підлогу: «Додавши одну-дві чайні ложки в один літр теплої води, а потім використовуючи її для миття підлоги, як завжди, шваброю з мікрофібри, ви можете привітати чисті підлоги, за якими легко доглядати».

Фахівець уточнює, що кондиціонер утворює тонкий антистатичний шар, який зменшує притягування пилу, бруду та волосся. Завдяки цьому поверхня довше зберігає охайний вигляд і не втрачає блиску. Крім того, після прибирання у приміщенні залишається приємний аромат.

Маккей зазначив, що цей метод особливо ефективний у будинках, де є тварини або маленькі діти, адже він допомагає боротися з постійним накопиченням пилу та шерсті. Водночас експерт радить не надмірно зволожувати поверхню, особливо якщо йдеться про ламінат, дерево або вініл. Для цих покриттів достатньо лише злегка вологої швабри.

Тим, хто надає перевагу натуральним засобам, Маккей рекомендує інший варіант: змішати чайну ложку білого оцту з кількома краплями ефірної олії. Такий розчин також очищає підлогу, нейтралізує запахи та залишає приємний аромат у домі.

Щоб покриття залишалося в доброму стані, спеціаліст радить уникати агресивних мийних засобів, користуватися мікрофібровими серветками та нейтральними засобами для чищення. А для точкового прибирання плям ефективно використовувати «чарівну гумку», яка не пошкоджує поверхню.

