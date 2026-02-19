Як мити цитрусові, щоб видалити віск та мікроби, та чи допоможе звичайна вода

Апельсини / © Pixabay

Усім відомо, що цитрусові багаті на вітаміни та інші корисні природні сполуки. Але окрім них, сучасні методи вирощування, залишають на фруктах й дуже шкідливі хімічні сполуки.

Через брудні фрукти можна заразитися гострою кишківною інфекцією. Вона може призвести не лише до отруєння чи розладу шлунку, а й до більш серйозних ускладнень — особливо у дітей. Тому так важливо ретельно мити овочі та фрукти, особливо якщо плануєте вживати їх сирими.

Як і чим правильно мити цитрусові перед вживанням

Основна порада — не варто використовувати мило чи комерційний засіб для миття продуктів. Залишки мила можуть залишатися, і їх небезпечно вживати. Вони можуть становити більший ризик, ніж те, що вже є на шкірці.

Що стосується оцту чи харчової соди, наука не показує суттєвої переваги. Сода може регулювати pH, а оцет можна використовувати як додатковий крок, але це не обов’язково.

До води, у якій плануєте замочувати овочі, також можна додавати олію чайного дерева (кілька крапель на один літр). Вона має антисептичну дію, яка допомагає очистити плоди. Тоді достатньо 3-5 хвилин замочування. Але після цього способу фрукти та овочі потрібно додатково промити під протічною водою.

Якщо часу на замочування немає, то потрібно ретельно руками протирати овоч чи фрукт під протічною водою. Таким способом рекомендують мити плоди не менше 30-60 секунд кожен.

З точки зору безпеки харчових продуктів, експерти не вважають віск проблемою. Воскове покриття повністю їстівне. Шкірку цитрусових зазвичай все одно викидають. Навіть коли її використовують, це не є справжнім занепокоєнням щодо безпеки харчових продуктів.

