Як мити волосся лише раз на тиждень і виглядати бездоганно: шість простих правил

Миття волосся

Довге волосся — краса, що вимагає жертв, особливо часу. Регулярне миття, сушіння та старанне укладання поглинають цінні години. Не дивно, що думка про те, щоб обмежити миття голови лише раз на тиждень, виглядає як абсолютний вихід чи справжній порятунок від рутини.

Але є нюанс — за кілька днів волосся починає виглядати жирним і неохайним. Як цього уникнути й зберегти свіжість зачіски надовго, пише ua-vestnik.

Як підтримувати чистоту волосся

Оберіть шампунь глибокого очищення.

Він ідеально підходить для рідкого миття — ефективно видаляє себум, пил і залишки засобів для укладки.

Не забувайте про кондиціонер.

Оскільки натуральні олії не доходять до кінчиків, волосся потребує зволоження. Кондиціонер зробить його м’яким і блискучим.

Мінімум доглядових засобів.

Якщо миєте голову раз на тиждень, сироватки та маски не потрібні щодня. Вони лише обтяжують волосся.

Використовуйте правильний гребінець.

Щітка з натуральною щетиною рівномірно розподіляє олії по довжині й делікатно масажує шкіру голови.

Промивайте волосся водою після тренування.

Це допоможе позбутися поту та освіжить зачіску без шампуню.

Відмовтесь від гарячого укладання.

Фен чи плойка пересушують волосся і зводять нанівець зусилля з догляду. Найкраще — дати йому висохнути природно.

Дотримуючись цих порад, можна мати здорове, доглянуте волосся навіть при митті лише раз на тиждень — без жирного блиску й зайвого клопоту.

Раніше ми писали про ефективні способи боротьби з алопецією. У сучасному світі завдяки сучасним косметологічним процедурам, медикаментам та хірургічним операціям можна ефективно відновити волосяний покрив.