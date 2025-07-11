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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Як надовго позбутися неприємного запаху в морозилці: корисні методи, перевірені часом

Неприємний запах у морозильній камері — проблема, знайома багатьом. Навіть якщо продукти зберігаються у герметичних контейнерах, іноді з морозилки доноситься затхлий і різкий аромат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися неприємного запаху в морозилці

Як позбутися неприємного запаху в морозилці / © Фото з відкритих джерел

Причин появи смороду в морозилці може бути декілька: зіпсована їжа, недостатня герметичність пакування, довге зберігання одного продукту і навіть вимкнення світла. Однак є прості способи, які допоможуть швидко вирішити проблему.

Як швидко позбутися неприємного запаху в морозилці: прості способи

  • Харчова сода працює як природний нейтралізатор запахів. Насипте 2 столові ложки харчової соди в неглибоку відкриту ємність, це може бути блюдце чи кришка від банки, і поставте у морозилку на 24 години. Сода вбере зайву вологу й усуне всі неприємні запахи. Для профілактики тримайте в морозилці невелику ємність із содою постійно, замінюючи її раз на місяць.

  • Оцет чи лимонна вода. Якщо запах стійкий, морозильну камеру потрібно вимити. Вимкніть її, витягніть усі продукти й залиште дверцята відкритими. Протріть усі внутрішні поверхні розчином оцту й води чи соком лимона, змішаним із теплою водою. Це не лише допоможе позбутися смороду, а й знезаразить поверхню. Дайте морозилці добре висохнути перед увімкненням.

  • Кавові зерна чи активоване вугілля чудово поглинають запахи. Насипте їх у невелику відкриту баночку й залиште всередині на кілька днів. Попередньо вугілля треб подрібнити. Це допоможе позбутися навіть дуже різкого та «старого» запаху. До того ж, після такої процедури морозильна камера буде приємно пахнути кавою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
125
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