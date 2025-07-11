Як надовго позбутися неприємного запаху в морозилці: корисні методи, перевірені часом

Причин появи смороду в морозилці може бути декілька: зіпсована їжа, недостатня герметичність пакування, довге зберігання одного продукту і навіть вимкнення світла. Однак є прості способи, які допоможуть швидко вирішити проблему.

Харчова сода працює як природний нейтралізатор запахів. Насипте 2 столові ложки харчової соди в неглибоку відкриту ємність, це може бути блюдце чи кришка від банки, і поставте у морозилку на 24 години. Сода вбере зайву вологу й усуне всі неприємні запахи. Для профілактики тримайте в морозилці невелику ємність із содою постійно, замінюючи її раз на місяць.

Оцет чи лимонна вода. Якщо запах стійкий, морозильну камеру потрібно вимити. Вимкніть її, витягніть усі продукти й залиште дверцята відкритими. Протріть усі внутрішні поверхні розчином оцту й води чи соком лимона, змішаним із теплою водою. Це не лише допоможе позбутися смороду, а й знезаразить поверхню. Дайте морозилці добре висохнути перед увімкненням.