Як надовго позбутися пилу на полицях: експерт поділився секретом

Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У січні, коли ми більше часу проводимо вдома, ховаючись від морозів, повітря в кімнатах швидко стає важким і задушливим. Головна проблема зимового періоду — це пил, який накопичується значно швидше. Щодня ми мимоволі «засмічуємо» простір часточками шкіри, волоссям та ворсом від одягу, які осідають на всіх поверхнях і роблять оселю некомфортною.

Протирання цих поверхонь може здатися простим завданням, але якщо їх ретельно не очистити, пил швидко повернеться, пише Daily Express.

Експерт клінінгової компанії «That’s Clean Maids» поділився простим способом протирання пилу та розповів, як можна запобігти його швидкому накопиченню за допомогою розчину з оливкової олії, оцту та лимонної ефірної олії.

Реклама

«Сухе витирання пилу, особливо пір’євими щітками, а не ганчіркою, — це неправильний підхід. Для ефективно очищення вам знадобиться «правильна хімія»,. Якщо ви цього не зробите, бруд і пил знову з’являться через кілька хвилин після того, як ви їх протрете», — пояснив фахівець.

Домашні полиці швидко вкриваються пилом через статичну електрику. Вона притягує частки з повітря і «приклеює» їх до поверхонь. Зима та опалювальні прилади роблять повітря особливо сухим, що лише посилює цей ефект.

З цим можна боротися за допомогою простих природних засобів:

оливкова олія має антистатичну дію. Вона створює на поверхні тонку вологу плівку, яка відштовхує пил, не даючи йому закріпитися.

оцет , як кислота, ефективно розчиняє бруд. Крім того, він допомагає нейтралізувати саме статичний заряд, який є причиною проблеми.

лимонна ефірна олія містить d-лімонен — речовину, що розчиняє липкий наліт. Також вона має антибактеріальні властивості, забезпечуючи не лише чистоту, а й дезінфекцію.

Як зробити розчин для очищення поверхонь від пилу

Вам знадобиться:

Реклама

один літр води;

60 мл білого оцту;

Дві столові ложки оливкової олії;

10 крапель лимонної ефірної олії.

Змішайте ці всі інгредієнти та налийте в порожній розпилювач. Закрутіть насадку та добре струсіть.

Слід зазначити, що лимонна ефірна олія небезпечна для вдихання домашніми тваринами, оскільки вона містить ліналоол, сполуку, яка зазвичай використовується в освіжувачах повітря та є токсичною для котів і собак. Якщо у вас є домашні тварини, не використовуйте лимонну олію в цьому рецепті та завжди досліджуйте будь-які ефірні олії, перш ніж використовувати їх у своєму будинку.

Після приготування розчину, зніміть будь-які книги, кімнатні рослини чи інші предмети з полиці (або ж поверхні, яку потрібно очистити від пилу) та відкладіть їх вбік. Розпиліть значну кількість миючого розчину на поверхню, а потім протріть її ганчіркою з мікрофібри.

Цим засобом можна обробляти підвіконня та інші поверхні в домі, проте категорично заборонено наносити його на радіатори. Олія при нагріванні може спалахнути, що створює ризик пожежі.

Реклама

Такий метод захистить дім від пилу на кілька тижнів або навіть на місяць. Проте тривалість ефекту індивідуальна: вона залежить від інтенсивності роботи опалення та наявності у вас домашніх улюбленців.

Раніше ТСН.ua писав про те, як помити дзеркало без розводів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.