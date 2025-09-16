Як надовго позбутися вологи в погребі, щоб овочі були сухими: дієвий метод, перевірений часом

Як позбутися вологи в погребі / © pixabay.com

Погреб — незамінне місце для зберігання овочів і консервації, але підвищена вологість часто перетворюється на проблему. Краплі води, цвіль на стінах і швидке псування запасів на зиму — знайомі труднощі для багатьох господарів. Проте існує простий і перевірений спосіб, який допоможе швидко позбутися зайвої вологи та зробить ваш льох сухим і безпечним для зберігання продуктів.

Як надовго позбутися вологи в погребі: дієвий метод наших бабусь

Одним з найефективніших засобів є гашене вапно. Воно не лише поглинає вологу, а й знезаражує приміщення, захищаючи його від грибка та цвілі.

Як правильно застосовувати:

Розсипте сухе гашене вапно до широких металевих або пластикових ємностей та розставте їх по кутах погребу.

Особливу увагу приділіть місцям біля стін, де найчастіше з’являється конденсат.

Вапно поступово вбиратиме зайву вологу з повітря. Коли воно перетвориться на щільну масу, замініть його на свіже.

