Як надовго забути про бур’яни на грядках: цей метод використовують навіть у Великій Британії

Боротьба за бур’янами

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Метод укриття ґрунту картоном давно використовують прихильники органічного землеробства. Він також є частиною технології вирощування рослин без перекопування, відомої як no-dig gardening. Як пояснюють фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), картон можна використовувати для пригнічення бур’янів під час створення нових грядок.

Чому картон допомагає позбутися бур’янів

Більшості бур’янів для активного росту потрібне світло. Якщо накрити землю щільним матеріалом, наявні рослини поступово слабшатимуть, оскільки не зможуть нормально здійснювати фотосинтез. Картон створює такий бар’єр, а мульча, яку укладають зверху, допомагає утримувати його на місці.

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Особливо добре цей спосіб працює проти однорічних бур’янів, які проростають із насіння поблизу поверхні ґрунту.

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Водночас багаторічні рослини з потужними кореневищами, зокрема пирій і берізка польова, можуть зберігати життєздатність значно довше. Тому перед укриттям їх бажано максимально видалити.

Як зазначають у рекомендаціях RHS щодо боротьби з бур’янами без хімічних препаратів, укриття ґрунту матеріалами, що не пропускають світло, допомагає пригнічувати небажану рослинність. Проте стійкі багаторічні бур’яни можуть потребувати тривалішого контролю.

Як правильно підготувати грядки восени

Починати роботу найкраще після збору врожаю, коли грядки вже звільнилися від овочевих культур.

Спочатку потрібно скосити високу траву та прибрати великі бур’яни. Особливу увагу варто приділити рослинам, які вже утворили насіння, щоб не допустити його подальшого поширення.

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Якщо на ділянці ростуть пирій, берізка або інші багаторічні бур’яни з розгалуженою кореневою системою, їхні кореневища бажано обережно вибрати із землі.

Повністю перекопувати ділянку при цьому необов’язково. Навпаки, зайве перевертання ґрунту може винести на поверхню насіння бур’янів, яке раніше перебувало на глибині.

Після підготовки можна переходити до укладання картону.

Який картон підходить для захисту грядок

Для цього способу найкраще використовувати звичайний коричневий гофрокартон, із якого виготовляють пакувальні коробки.

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Перед використанням необхідно зняти скотч, пластикові наклейки, металеві скоби та інші сторонні матеріали.

Глянцеві, ламіновані, вощені або вкриті пластиковою плівкою коробки краще не використовувати.

Звичайний неглянцевий картон поступово розкладається під дією вологи та ґрунтових мікроорганізмів. Тому його не потрібно спеціально викопувати після завершення сезону.

Важливо, щоб матеріал був чистим і не містив залишків небезпечних речовин.

Як укласти картон, щоб бур’яни не проростали

Найважливіше правило — не залишати між листами відкритих проміжків.

Якщо покласти картон встик, крізь щілини можуть швидко пробитися молоді пагони. Особливо це стосується багаторічних бур’янів. Тому листи потрібно розкладати внахлест, перекриваючи краї приблизно на 15–20 сантиметрів.

На сильно зарослих ділянках можна використовувати два шари картону, перекриваючи стики верхнього шару.

Після укладання картон зволожують водою. Це допомагає притиснути його до поверхні землі та запобігти зміщенню під час подальшої роботи.

Зверху обов’язково насипають шар органічної мульчі. Подібну технологію підготовки ділянки описують фахівці Каліфорнійського університету в інструкції з пошарового мульчування (sheet mulching).

Чим засипати картон зверху

Для мульчування можна використовувати солому без насіння бур’янів, подрібнене сухе листя, зрілий компост або деревну тріску.

Для звичайного осіннього укриття орієнтовна товщина шару становить 5–10 сантиметрів. Якщо ділянка сильно заросла, може знадобитися товстіший шар. Наприклад, Королівське садівниче товариство рекомендує під час створення нових грядок без перекопування накривати картон органічним матеріалом завтовшки приблизно 10–15 сантиметрів.

Мульча виконує одразу кілька функцій. Вона додатково перекриває світло, зменшує випаровування вологи, захищає ґрунт від різких температурних коливань і поступово поповнює його органічною речовиною. Після укладання грядку можна залишити до весни.

Що робити з картоном навесні

Навесні потрібно перевірити стан укриття. За осінньо-зимовий період картон зазвичай розм’якшується та починає поступово розкладатися.

Якщо планується висаджування розсади, у потрібних місцях можна зробити отвори, достатні для розміщення кореневої системи.

Для прямого висівання дрібного насіння, наприклад моркви, редиски або салату, необхідно забезпечити контакт насіння з ґрунтом чи підготовленим шаром посівного субстрату. Через щільний картон молоді сходи можуть не пробитися. Тому в місцях майбутніх рядків картон за потреби розсувають або прибирають.

При цьому не потрібно повністю знімати все укриття, якщо воно ще добре виконує свою функцію.

Навіть після правильно проведеного укриття окремі небажані рослини все одно можуть з’являтися. Проте якщо регулярно підтримувати шар мульчі та своєчасно видаляти поодинокі бур’яни, потреба в прополюванні може суттєво зменшитися на багато наступних сезонів.

Яких помилок потрібно уникати

Найчастіше городники припускаються помилок ще під час підготовки ділянки.

Наприклад, залишають великі щілини між листами картону або використовують надто тонкий шар мульчі. У такому випадку бур’яни швидше знаходять можливість прорости.

Ще одна помилка — укладання картону поверх потужних багаторічних бур’янів без попереднього видалення їхніх кореневищ.

Також не варто засипати картоном і мульчею основи стебел багаторічних культур, оскільки постійне накопичення вологи біля них може сприяти загниванню.

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