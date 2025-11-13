Як нагострити тертку за 5 хвилин: прості способи

Тертку іноді доводиться гострити / © Pixabay

Кухонна тертка може затуплюватися, що стає справжньою перешкодою в приготуванні улюблених страв.

Однак, є кілька простих і ефективних способів її нагострити в домашніх умовах.

Усе, що вам потрібно зробити, це взяти алюмінієву фольгу і провести нею по краях.

Цей простий метод дозволяє не лише відновити гостроту тертки, але й очистити її від залишків, які накопичуються з часом. Фольга здатна знімати дрібні забруднення і підточувати краї тертки. Це дозволяє ефективно нарізати інгредієнти без зайвих зусиль.

Ще один спосіб, який не вимагає ніяких витрат. Вам потрібен звичайний ніж з тонким лезом. Просто вставте ніж в кожен отвір терки, після чого обережно його прокрутіть кілька разів. Ви будете приємно здивовані, адже заточити тертку в домашніх умовах ножем максимально просто. Однак після цього будьте обережнішими, коли вирішите вимити тертку. Леза стануть дуже гострими.

