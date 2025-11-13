ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Як нагострити тертку за 5 хвилин: прості способи

Гарно заточена терка — це запорука швидкої та ефективної роботи на кухні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тертку іноді доводиться гострити

Тертку іноді доводиться гострити / © Pixabay

Кухонна тертка може затуплюватися, що стає справжньою перешкодою в приготуванні улюблених страв.

Однак, є кілька простих і ефективних способів її нагострити в домашніх умовах.

Усе, що вам потрібно зробити, це взяти алюмінієву фольгу і провести нею по краях.

Цей простий метод дозволяє не лише відновити гостроту тертки, але й очистити її від залишків, які накопичуються з часом. Фольга здатна знімати дрібні забруднення і підточувати краї тертки. Це дозволяє ефективно нарізати інгредієнти без зайвих зусиль.

Ще один спосіб, який не вимагає ніяких витрат. Вам потрібен звичайний ніж з тонким лезом. Просто вставте ніж в кожен отвір терки, після чого обережно його прокрутіть кілька разів. Ви будете приємно здивовані, адже заточити тертку в домашніх умовах ножем максимально просто. Однак після цього будьте обережнішими, коли вирішите вимити тертку. Леза стануть дуже гострими.

Раніше ми писали про лайфгак, який допоможе відмити ванну від нальоту. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie