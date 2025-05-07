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Як налагодити довірливі стосунки з підлітком: корисні поради, які допоможуть уникнути конфліктів
Зберегти довіру та розуміння у стосунках між батьками й дитиною-підлітком — надскладне завдання, яке вимагає терпіння та розуміння усіх учасників процесу. Але це під силу кожному, хто готовий приймати одне одного та йти на компроміси.
Що робити батькам, щоб мати гарні стосунки з дитиною-підлітком
Активно слухати й не засуджувати. Психологи рекомендують уважно слухати те, що говорить дитина, не критикувати й не перебивати, навіть якщо батьки не згодні. Дорослі мають показати підліткові, що вони його чують, розуміють та приймають. Фахівці радять фокусуватися на встановленні емоційного зв’язку, а не на з’ясуванні того, хто правий, а хто ні.
Не читати лекцій. Підлітки часто сприймають таку поведінку батьків за знак неповаги до себе, тому закриваються й не йдуть на контакт. Експерти з виховання рекомендують батькам пропонувати висловити свої думки, засновані на власному досвіді, але не нав’язувати свою точку зору як єдино правильну.
Визнавати й розуміти почуття. Варто навчитися приймати почуття дитини-підлітка, зрозуміти, що вони важливі, бо реальні. Також батькам слід навчитися не порушувати особистісні кордони своєї дитини, бо саме через це досить часто виникають конфлікти.
Чесність і послідовність. Психологи також рекомендують батькам бути чесними з підлітками, визнавати свої помилки й вибачатися за них, бути послідовними у своїх рішеннях і більше спілкуватися зі своєю дитиною.