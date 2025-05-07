Як налагодити довірливі стосунки з підлітком: корисні поради, які допоможуть уникнути конфліктів

Активно слухати й не засуджувати. Психологи рекомендують уважно слухати те, що говорить дитина, не критикувати й не перебивати, навіть якщо батьки не згодні. Дорослі мають показати підліткові, що вони його чують, розуміють та приймають. Фахівці радять фокусуватися на встановленні емоційного зв’язку, а не на з’ясуванні того, хто правий, а хто ні.

Не читати лекцій. Підлітки часто сприймають таку поведінку батьків за знак неповаги до себе, тому закриваються й не йдуть на контакт. Експерти з виховання рекомендують батькам пропонувати висловити свої думки, засновані на власному досвіді, але не нав’язувати свою точку зору як єдино правильну.

Визнавати й розуміти почуття. Варто навчитися приймати почуття дитини-підлітка, зрозуміти, що вони важливі, бо реальні. Також батькам слід навчитися не порушувати особистісні кордони своєї дитини, бо саме через це досить часто виникають конфлікти.