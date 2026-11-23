Яку температуру встановити на опаленні, щоб не переплачувати / © ТСН

Реклама

Щоб узимку в оселі було комфортно, а рахунки за опалення не зростали, недостатньо просто встановити котел на максимальну температуру або постійно тримати батареї гарячими. Значно ефективніше правильно налаштувати систему: підібрати температуру теплоносія, використовувати термостатичні клапани, не перекривати радіатори меблями та зменшити втрати тепла через вікна та двері. Саме поєднання цих заходів допомагає підтримувати комфортну температуру без зайвих витрат енергії.

Яку температуру встановити на опаленні, щоб не переплачувати

Один із найпростіших способів заощадити — не перегрівати кімнати. Для житлових приміщень орієнтиром може бути температура близько 18–20 °C, але комфортне значення залежить від призначення кімнати, вологості та індивідуальних потреб мешканців.

Реклама

За рекомендаціями Держенергоефективності, зниження температури в оселі хоча б на один градус може забезпечити приблизно 5% економії енергії на опалення. Водночас не варто допускати надмірного охолодження приміщень, адже це підвищує ризик утворення конденсату та плісняви.

Реклама

Як правильно налаштувати батареї та терморегулятори

Якщо на радіаторах встановлені термостатичні клапани, використовуйте їх для регулювання температури в кожній кімнаті окремо. Наприклад, у спальні можна підтримувати прохолодніше повітря, а у вітальні — комфортне для відпочинку тепло.

Важливо пам’ятати: цифри на терморегуляторі зазвичай відповідають орієнтовним температурним значенням, а не швидкості нагрівання батареї. Тому встановлення максимального значення не зробить кімнату теплою швидше, а може призвести до перегрівання.

Також дотримуйтеся кількох простих правил:

не закривайте радіатори щільними шторами та меблями;

не сушіть на батареях великі речі, які перешкоджають циркуляції теплого повітря;

регулярно очищуйте радіатори від пилу;

якщо батарея прогрівається нерівномірно або залишається холодною, перевірте систему з фахівцем.

Як налаштувати котел, щоб він споживав менше газу

Власникам індивідуального опалення варто звернути увагу на температуру теплоносія — води, яка циркулює між котлом і радіаторами. Якщо встановити її значно вище, ніж потрібно для обігріву будинку, котел може працювати менш ефективно.

Реклама

Для сучасних конденсаційних газових котлів зниження температури подачі часто допомагає підвищити ефективність роботи. Але конкретне значення залежить від моделі котла, типу радіаторів, утеплення будинку та температури надворі.

Практичний спосіб — поступово знижувати температуру подачі невеликими кроками й перевіряти, чи встигають кімнати прогріватися до комфортного рівня. Якщо будинок стає холодним, налаштування потрібно скоригувати. Орієнтуватися слід на інструкцію виробника, а технічні зміни, які потребують втручання в систему, доручати спеціалісту.

Як зберегти тепло в кімнатах і зменшити витрати

Навіть правильно налаштоване опалення не допоможе заощадити, якщо значна частина тепла виходить через щілини у вікнах, дверях або погано утеплені конструкції.

Щоб зменшити тепловтрати:

Реклама

перевірте ущільнювачі на вікнах і вхідних дверях;

усуньте протяги в місцях прилягання рам і підвіконь;

на ніч закривайте вікна щільними шторами, але не накривайте ними радіатори;

вдень відкривайте штори, щоб сонячне проміння природно нагрівало кімнати;

зачиняйте двері між опалюваними та неопалюваними приміщеннями.

Чи треба вимикати опалення, коли нікого немає вдома

Якщо мешканці залишають оселю на кілька годин, можна трохи знизити температуру, а перед поверненням знову встановити комфортний режим. Для тривалої відсутності також доцільно використовувати програмований термостат, якщо це передбачено системою.

Однак повністю вимикати опалення взимку не завжди вигідно: сильно охолоджений будинок доведеться прогрівати заново, а в приміщеннях із підвищеною вологістю може з’явитися конденсат. Особливо важливо не допускати замерзання труб і надмірного охолодження кімнат.

Новини партнерів

Новини партнерів