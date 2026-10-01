Як правильно збирати гриби / © iStock

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Чи потрібно зрізати гриб ножем або краще викручувати його із землі — одна з найстаріших суперечок серед грибників. Насправді універсального правила немає. Польські мікологи з Лодзького університету пояснюють: для самої грибниці принципової різниці між акуратним зрізанням і викручуванням плодового тіла немає. Головне — не пошкоджувати ґрунт і лісову підстилку під час збирання.

Коли гриб краще зрізати ножем

Зрізання особливо зручне, коли гриби ростуть групою або щільно тримаються за ґрунт. Гострим ножем гриб зрізають біля основи ніжки, намагаючись не зачепити мох, листя та землю навколо.

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Такий спосіб допомагає залишити лісову підстилку неушкодженою, а сам гриб менше забруднюється ґрунтом. Для великих груп грибів це ще й значно швидше.

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Важливо не залишати після себе розриті ділянки. Дослідження та рекомендації лісових служб наголошують, що саме порушення середовища навколо грибів — розгрібання підстилки, витоптування та пошкодження ґрунту, може завдати більшої шкоди грибному осередку, ніж сам спосіб відокремлення плодового тіла.

Коли гриб краще обережно викрутити

Викручування має одну важливу перевагу — ви дістаєте гриб цілим. Це особливо корисно, якщо ви не впевнені у визначенні виду. Мікологи зазначають, що повністю витягнуте плодове тіло дає змогу оглянути всі його ознаки, зокрема основу ніжки, яка в деяких отруйних грибів має важливі діагностичні характеристики.

Викручувати гриб потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, поступово витягуючи його вгору. Якщо разом із ніжкою піднімається великий шматок ґрунту, від такого способу краще відмовитися й скористатися ножем.

Після викручування місце можна прикрити листям або мохом, повернувши лісову підстилку на місце.

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Що насправді важливіше за спосіб збирання

Міф про те, що зрізаний гриб обов’язково знищує грибницю, не має підстав. Те, що ми називаємо грибом, — лише плодове тіло. Основна частина грибного організму — міцелій, знаходиться в ґрунті, деревині або іншому субстраті.

Найважливіше правило для тихого полювання — не розкопувати землю навколо грибів, не здирати мох і не розгрібати лісову підстилку. А незнайомий гриб краще залишити в лісі або, якщо потрібно визначити його вид, дістати повністю, щоб оглянути всі характерні ознаки.

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