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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Як навчитися фліртувати і стати справжнім магнітом для інших людей: про це майже ніхто не знає

Щоб навчитися фліртувати, не треба вивчати купу маніпулятивних технік. Досить бути уважними до мови тіла та вміти передавати внутрішню впевненість. І навіть деяка невпевненість може зробити вас лише привабливішими, бо щирість завжди в моді.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як навчитися фліртувати

Як навчитися фліртувати / © www.freepik.com/free-photo

Успішний флірт — це не вроджений талант, а навичка, яку може освоїти кожен. Розповідаємо, що об’єднує тих людей, які вміють фліртувати найкраще.

Які дві навички роблять людину майстром флірту

  • Мова тіла. Люди, які легко завойовують увагу, зазвичай говорять дуже мало, їхній інструмент флірту — це жести й погляд. Зоровий контакт, легкий нахил у бік співрозмовника, відкрита постава — усе це підсвідомі сигнали інтересу. Нерідко вони навіть не усвідомлюють, як точно використовують своє тіло для встановлення емоційного зв’язку. Цікавий факт: психологи з еволюції говорять, що флірт — це природна частина людської комунікації, яка допомагала виживати і розмножуватись ще за прадавніх часів.

  • Впевненість і доброзичливість. Чарівність не залежить від зовнішності. Найефективніші у флірті не люди з привабливою зовнішністю, а ті, хто відчуває себе комфортно у власному тілі. Вони не бояться бути відкритими, щиро посміхаються і справляють приємне враження без зайвого пафосу. Психологи наголошують, що внутрішня впевненість є набагато привабливішою за ідеальні риси обличчя. Вона сигналізує про емоційну стабільність і зрілість.

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Дата публікації
Кількість переглядів
252
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