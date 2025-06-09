Як навчитися фліртувати і стати справжнім магнітом для інших людей: про це майже ніхто не знає

Мова тіла. Люди, які легко завойовують увагу, зазвичай говорять дуже мало, їхній інструмент флірту — це жести й погляд. Зоровий контакт, легкий нахил у бік співрозмовника, відкрита постава — усе це підсвідомі сигнали інтересу. Нерідко вони навіть не усвідомлюють, як точно використовують своє тіло для встановлення емоційного зв’язку. Цікавий факт: психологи з еволюції говорять, що флірт — це природна частина людської комунікації, яка допомагала виживати і розмножуватись ще за прадавніх часів.