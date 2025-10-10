Як навести лад у рушниках: користувачка TikTok показала простий, але геніальний метод

Рушники

Реклама

Користувачка TikTok поділилася практичним методом, який допомагає підтримувати порядок серед рушників без ідеального складання. Її лайфгак уже назвали «геніальним».

Про це повідомило видання House Digest.

Жінка розповіла, що довго шукала спосіб зберігання, який не займав би багато часу. У неї є різні види рушників — для ванни, кухні, рук, обличчя та зняття макіяжу. Складати кожен із них акуратно виявилося занадто клопітно, тож вона вирішила спростити систему.

Реклама

Замість того щоб складати все до ідеалу, блогерка залишає великі банні рушники у стопках, а решту розподіляє по підписаних контейнерах — без складання. Такий підхід дозволяє швидко знайти потрібний рушник і заощадити час.

У коментарях користувачі TikTok підтримали ідею, назвавши її «зручною» та «чудовою». «Не обов’язково, щоб це виглядало ідеально — головне, щоб працювало. Якщо це зручно для тебе і твоєї родини, то цього достатньо», — написала одна з коментаторок.

Головна перевага методу — простота й адаптивність. Якщо контейнери не підходять, їх можна замінити іншими варіантами організації простору: наприклад, роздільниками у шухлядах або вертикальними файловими органайзерами, куди рушники ставляться згорнутими.

Також експерти радять не забувати про комфорт у ванній кімнаті, де рушники використовуються найчастіше. За інформацією Ideal Home, корисними рішеннями можуть бути рушникові драбини, ніші у стіні, полиці під умивальником або тканинні кошики з підписами для різних типів рушників. Це допоможе тримати все під рукою та уникнути безладу.

Реклама

Головне, наголошують фахівці, — знайти спосіб, який підходить саме вашому способу життя. Не обов’язково прагнути до ідеального вигляду шафи: головне, щоб організація була зручною, практичною та допомагала підтримувати порядок щодня.

Нагадаємо, більшість господинь стикаються з проблемою, коли пральна машина під час віджимання буквально стрибає по підлозі, гуркотить і навіть штовхає сусідні прилади та меблі. Втім, існує кілька простих способів виправити це самостійно, не витрачаючи гроші на виклик спеціаліста.